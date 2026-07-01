과천과천·과천주암 공공주택지구 개발 하수량 대응

[헤럴드경제=윤성현 기자] 금호건설이 한국환경공단이 발주한 2249억원 규모 ‘과천 공공하수처리시설 현대화사업’을 수주했다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 경기 과천시 과천동 일대에 신규 하수처리시설을 지하화하고 시설을 현대화하는 사업이다. 금호건설은 40% 지분으로 대표사로 참여하며, 태영건설, 코오롱글로벌, 환경에너지솔루션, 우호건설과 컨소시엄을 구성했다. 준공 목표 시점은 2031년이다.

사업이 완료되면 일일 처리용량 6만1000t 규모의 하수처리시설이 들어선다. 30t 규모의 분뇨전처리시설과 75t 규모의 통합바이오가스화시설도 함께 조성된다.

이번 사업은 ‘과천과천 공공주택지구’와 ‘과천주암 공공주택지구’ 개발에 따른 하수량 증가에 대응하고, 노후 하수처리시설의 처리 효율을 높이기 위해 추진된다.

하수처리시설은 지하화된다. 상부에는 공원과 주민편의시설을 조성해 도심 환경을 개선하고 주민 편의를 높인다는 계획이다.

금호건설은 하·폐수처리시설과 정수시설 등 다양한 환경시설을 건설하며 관련 분야 전문성을 쌓아왔다. 최근에는 청라국제도시 공촌하수처리시설 증설공사를 수주하는 등 환경 분야 턴키 시장에서 수주 성과를 이어가고 있다.

금호건설 관계자는 “이번 사업은 금호건설이 환경사업에서 축적한 기술과 경험을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 차별화된 기술력과 품질을 바탕으로 환경 인프라 사업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 금호건설은 최근 환경 분야 턴키 사업을 잇달아 따내며 관련 시장에서 경쟁력을 입증하고 있다. 기술연구소를 중심으로 환경 분야 기술 개발과 현장 지원을 지속하며 환경사업 경쟁력도 강화하고 있다.