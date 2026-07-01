반도체 400억달러, 44%...전체 수출 견인 무역수지도 처음으로 300억달러 넘어 올해 전체 수출액 1조달러 돌파 가능성

[헤럴드경제=베문숙 기자]6월 수출이 사상 처음으로 1000억달러를 돌파했다. 인공지능(AI) 투자 확대에 힘입어 반도체 수출이 처음으로 400억달러를 넘어서며 전체 수출의 40% 이상을 견인했다. 우리나라는 독일·중국·미국에 이어 세계에서 네 번째로 ‘월 수출 1000억달러’ 국가에 이름을 올렸으며, 올해 연간 수출 1조달러 달성 기대감도 한층 커졌다.

1일 산업통상부에 따르면 6월 수출액(통관 잠정치)은 1022억4000만달러로 지난해 같은 달보다 70.9% 증가했다. 월간 수출이 1000억달러를 넘어선 것은 우리나라 무역 역사상 처음이다.

기존 월간 수출 최대액은 5월의 877억5000만달러였다. 월간 수출은 지난해 6월 전년 동월 대비 증가세로 전환한 이후 13개월 연속 월 역대 최대 실적 행진을 이어갔다. 월 수출 700억달러 기록조차 없던 상황에서 올해 3월 사상 처음으로 월 800억달러를 돌파한 이후 지난 5월까지 3개월 연속으로 800억달러를 웃돌았고, 지난달 1000억달러를 넘으면서 최대 기록을 갈아치웠다.

조업일수를 고려한 일평균 수출은 59.5% 증가한 45억4000만달러로 지난달(42억8000만달러)에 이어 2개월 연속 40억달러를 초과하면서 역대 최대 기록을 경신했다.

일등공신은 반도체였다. 6월 반도체 수출은 199.5% 급증한 448억달러로 사상 처음 400억달러를 돌파했다. 글로벌 AI 인프라 투자 확대로 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 메모리 반도체 수요가 급증하고 가격이 상승한 영향이다. 반도체는 전체 수출의 43.8%를 차지했다.

AI 투자 확산은 다른 정보기술(IT) 품목으로도 이어졌다. 빅테크 기업들의 SSD 수요가 몰린 컴퓨터 수출이 308.8% 증가한 54억1000만달러를 기록했다. 무선통신기기 수출도 휴대전화 완제품을 중심으로 51.9% 늘어난 15억5000만달러를 나타냈다.

20대 주력 수출 품목 가운데 18개 품목이 증가세를 보였다. 석유제품은 전년대비 높은 수출단가 영향으로 49.8% 증가했다. 철강 수출도 데이터센터 건설 확대에 따른 철근 등 건설용 자재 호조세로 9.6% 늘어나 지난해 4월 이후 14개월 연속 증가세를 이어갔다.

지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역이 늘었다. 특히 우리의 최대 교역국인 중국(200억3000만달러)과 미국(200억2000만달러)으로의 수출이 동시에 200억달러를 넘어섰다.

6월 무역수지는 361억5000만달러 흑자를 기록하며 사상 처음으로 300억달러 이상을 기록했다. 1∼6월 누적 수지는 1383억달러 흑자로 지난해 같은 기간 대비 1109억달러 증가했다.

올해 상반기(1∼6월) 수출액은 4967억달러로 역대 최대 실적을 경신했다. 하반기에도 기세를 이어간다면 올해 수출액은 꿈의 1조달러 벽을 넘어설 것으로 기대된다.

김정관 산업통상부 장관은 “우리 수출은 AI 서버향 투자 확대에 따른 반도체 호조와 선박·석유제품·무선통신기기 등 기존 주력 품목과 유망소비재 품목의 고른 선전으로 상반기 중 역대 최대 실적을 경신했다”고 설명했다.

이어 “하반기에도 미 관세조치, 유가 변동성, 글로벌 경기 둔화 가능성 등 불확실성이 계속될 것으로 예상되는 만큼, 정부는 주요국과 긴밀한 협의를 지속해 우리 기업이 직면한 불확실성을 최소화하고 우호적 수출환경을 조성하겠다”고 덧붙였다.