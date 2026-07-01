사전 출범식 열고 캠페인 시작 공식 로고와 마스코트 첫 공개 한국사무소 개소로 시장 공략

[헤럴드경제=김명상 기자] 브루나이 관광청이 최근 한국사무소를 개소한 데 이어 ‘브루나이 방문의 해 2027’ 캠페인을 본격화하며 글로벌 관광시장 공략에 시동을 걸었다.

브루나이 관광청은 지난 20일 브루나이 수도 반다르스리브가완의 제루동 파크 가든에서 ‘브루나이 방문의 해 2027(Visit Brunei Year 2027)’ 사전 출범식을 열고 관광 캠페인의 시작을 알렸다.

이번 행사에는 브루나이 왕자인 프린스 압둘 마틴과 아니샤 로스나 공주가 함께 참석했다. 이날 행사에서 브루나이 관광청은 ‘브루나이 방문의 해 2027’ 공식 로고와 마스코트인 ‘아왕’과 ‘다양’을 처음 공개했으며, 향후 관광 캠페인 방향과 주요 행사 계획도 소개했다.

특히 브루나이 관광청은 최근 한국사무소를 개소하고 한국 시장 공략에 나서고 있다. ‘브루나이 방문의 해 2027’을 계기로 여행업계 협력은 물론 미디어와 인플루언서를 활용한 홍보 활동을 확대할 방침이다.

한국에서 인천을 통해 출발할 경우 약 5시간 30분이면 브루나이에 닿을 수 있다. 방문객들은 세계 최대 규모의 수상마을인 캄퐁 아이르, 원시 열대우림을 보존한 울루 템부롱 국립공원, 오마르 알리 사이푸딘 모스크 등 브루나이의 자연과 문화를 경험할 수 있다.

이와 함께 브루나이 관광청은 국왕 즉위 60주년을 기념해 문화, 스포츠, 라이프스타일, 비즈니스 분야의 주요 행사 계획을 공개했다. 브루나이 정부는 ‘브루나이 방문의 해 2027’을 통해 다양한 국제 행사를 선보이며 글로벌 관광시장에서 인지도와 경쟁력을 높인다는 비전을 세웠다. 자세한 정보는 브루나이 관광청 홈페이지 및 SNS 등에서 확인할 수 있다.