‘BNK형 지속가능금융’ 추진성과 담아 금융의 사회적 역할 강화 등 기반마련

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 ESG 경영 추진 현황과 주요 성과를 담은 ‘2025 지속가능경영보고서’를 발간했다고 밝혔다.

1일 BNK금융그룹에 따르면 이번 보고서는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 분야의 주요 활동과 성과를 비롯해 지속가능금융, 기후변화 대응, 자연자본, 인권경영 등 주요 ESG 이슈에 대한 대응 현황을 종합적으로 담았다.

특히 올해 보고서는 BNK금융그룹이 추진하고 있는 ‘BNK형 지속가능금융’ 전략과 성과를 보다 체계적으로 소개하는 데 초점을 맞췄다.

BNK금융은 생산적금융, 포용금융, 녹색금융을 통해 지역과 산업의 성장 기반을 지원하고 있으며, 금융을 통해 창출된 가치가 지역경제와 지역사회로 다시 환원되는 선순환 구조를 만들어가고 있다. 또 조선·해양·물류 등 지역 주력산업에 대한 금융 지원과 저탄소 경제 전환 지원을 확대하는 한편, 부산·울산·경남 지역의 특성을 반영한 해양금융 생태계 활성화에도 적극 나서고 있다.

BNK금융은 이를 통해 금융의 사회적 역할을 강화하고 지역경제의 지속가능한 성장 기반 마련에 기여하고 있다고 설명했다.

보고서 내에는 ‘Sustainability in Focus’ 섹션을 신설해 ▷BNK형 지속가능금융 ▷해양금융 생태계 선도 ▷생산적금융 활성화 ▷미래 디지털·IT 혁신 ▷녹색금융 선순환 ▷주주가치 제고 등 BNK금융그룹의 핵심 지속가능경영 전략과 추진 성과를 집중적으로 소개했다.