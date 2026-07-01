7월 8~31일 광역지자체 공모…2028년 한국서 본행사 개최 세계 193개국·1만5000명 참가…해양 분야 최대 국제회의 황종우 장관 “대한민국 해양 역량 세계에 알릴 기회”

[헤럴드경제=김선국 기자] 세계 193개국이 참여하는 해양 분야 최대 국제회의인 ‘제4차 유엔(UN) 해양총회’의 국내 개최도시 선정 절차가 시작된다. 정부는 7월부터 공모를 통해 2028년 총회를 개최할 해양도시를 선정한다.

해양수산부는 오는 8일부터 31일까지 해양도시를 관할하는 광역자치단체를 대상으로 제4차 UN해양총회 개최도시 공모를 실시한다고 1일 밝혔다.

UN해양총회는 UN 회원국과 국제기구, 비정부기구(NGO) 등 약 1만5000명이 참석하는 해양 분야 최고위급 국제회의다. 기후변화와 해양오염 등 글로벌 해양 현안을 논의하고 국제사회의 공동 대응 방향을 마련하는 자리다.

우리나라는 칠레와 공동으로 제4차 UN해양총회를 개최한다. 내년 6월 칠레에서 사전 고위급 행사가 열리고, 본행사는 2028년 6월 국내에서 개최될 예정이다.

해수부는 회의·숙박시설 등 국제행사 기반시설과 국제공항 및 광역교통 접근성, 지방정부의 유치 의지와 역량, 해양도시로서의 상징성과 국제 경쟁력 등을 종합 평가해 개최도시를 선정할 계획이다.

정부는 개최도시와 함께 정상급 인사와 국제기구, 시민사회, 학계, 산업계 등이 참여하는 총회를 준비한다. 이를 계기로 북극항로와 인공지능(AI) 기반 해양 협력 등 국제 해양 의제를 선도한다는 구상이다.

황종우 해수부 장관은 “제4차 UN해양총회는 대한민국의 해양 역량과 해양 문화유산을 세계에 알릴 수 있는 중요한 기회”라며 “성공적인 총회 개최를 위해 철저히 준비하겠다”고 말했다.