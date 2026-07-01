‘국가대표 AI’ 모델 ‘솔라’ 기반 검색 요약 기능 이슈·금융·엔터·건강 등 6개 영역 우선 적용 연내 대화형 ‘AI 모드’도…대국민 AI 활용 확산

[헤럴드경제=차민주 기자] 업스테이지가 인수한 포털 ‘다음’이 본격적으로 AI를 입었다. 검색 결과를 자동으로 요약해주는 ‘AI 요약’ 서비스를 출시하면서 대국민 AI 서비스에 시동을 건다.

1일 업스테이지는 다음에 자체 거대언어모델(LLM) ‘솔라’에 기반한 검색 요약 기능인 ‘AI 요약’을 베타 서비스로 공개했다고 밝혔다. 아울러 연내 대화형 인공지능(AI) 검색인 ‘AI 모드’까지 출시해 대국민 AI 서비스를 본격 가동한단 방침이다.

업스테이지에 따르면 AI 요약은 LLM이 웹 문서를 직접 분석해 검색 결과에 대한 종합적인 답변을 정리해 주는 기능이다. 다음 검색창에 키워드를 입력하면 핵심 요약과 근거를 함께 제공해 준다. 만일 내용이 바뀔 시 AI가 자동 반영해, 이용자는 매번 최신 정보를 확인할 수 있다.

또 짧은 단어뿐 아니라 문장형 질문도 의도를 파악해 정리한다. 절차가 중요한 검색은 단계별 목록으로, 비교가 필요한 검색은 표로 보여주는 등 검색어 성격에 맞춰 가독성을 높인 것도 장점이다.

업스테이지는 AI 요약 기능에 자체 LLM인 ‘솔라’가 기반 모델로 탑재됐다고 강조했다. 이는 지난 5월 업스테이지가 다음의 운영사인 AXZ를 인수한 이후 AI가 처음 적용된 사례다.

업스테이지는 자사의 AI 모델과 주간 1000만명 이상이 찾는 다음의 서비스가 만나, 모든 국민이 일상에서 손쉽게 AI를 활용할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.

이를 통해 다음 검색은 기존 키워드 검색과 AI 요약이 결합한 하이브리드 검색으로 고도화된다. AI 요약 기능은 ▷이슈(실시간 트렌드) ▷금융 ▷엔터 ▷건강 ▷사전 ▷일상 등 생활과 밀접한 6개 영역에 우선 베타 서비스로 적용된다. 아울러 연내까지 영역을 확대해 정식 버전을 배포할 계획이다.

또 AXZ는 연내 다음의 통합검색을 완전히 대화형 AI로 대체하는 ‘AI 모드’를 출시한다. 이는 단순 요약을 넘어 AI와 직접 대화를 통해 다양한 정보를 탐색할 수 있는 기능이다.

한편, 솔라는 업스테이지가 주관사로 참여하는 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트를 통해 개발되고 있는 국가대표 AI 모델이다. 업스테이지는 포털 다음과 AI 멀티 플랫폼 기업 ‘타임리’로 구성된 업스테이지 컴퍼니를 구성해, 자체 AI 모델을 대국민 서비스로 넓힌단 방침이다.

김성훈 업스테이지 대표는 “다음 AI 요약은 AI 모델이 수많은 사람의 일상과 만났을 때 어떤 변화를 만들 수 있는지 보여주는 시작점”이라며 “앞으로 다음 서비스 곳곳에 업스테이지의 AI를 더해, 누구나 일상에서 자연스럽게 AI의 효용을 누리는 ‘모두를 위한 AI’ 시대를 함께 열어가겠다”고 했다.