30주년 띠부씰 포함 기존제품 판매도 1.5배 늘어 띠부씰북 예약 1분 만에 마감·신제품 3종 출시도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 삼립이 포켓몬 30주년을 기념해 출시한 ‘포켓몬빵’ 시리즈가 50여일 만에 1000만봉 판매를 돌파했다고 밝혔다.

이는 삼립의 신제품 빵 평균 판매량 대비 7배 이상 높은 수치다. 기존 포켓몬빵 제품도 30주년 기념 띠부씰을 포함하면서 평균 판매량이 1.5배 증가했다.

가장 많이 팔린 제품은 ‘이상해꽃의 덩굴채찍 솔티카라멜롤’이다. 전체 포켓몬빵 판매량의 22%를 차지했다. 매운맛 열풍과 SNS(사회관계망서비스) 트렌드를 반영한 ‘리자몽의 불대문자 핵불닭팡’도 인기다. 제품 출시와 함께 선보인 ‘띠부씰북(이상해꽃·리자몽)’은 카카오·네이버·KREAM 등 판매채널 오픈 1분 만에 예약 마감됐다.

삼립은 신제품 3종을 추가 출시했다. 12시간 저온 발효한 포카치아 도우를 사용한 ‘망나뇽의 불고기 포카치아 피자’, ‘고라파덕의 페페로니 포카치아 피자’, ‘피카츄의 순수 우유 푸딩’ 등이다. 삼립 관계자는 “앞으로도 세대 공감을 일으킬 수 있는 제품을 선보일 것”이라고 말했다.