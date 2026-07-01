미래 핵심 기술 숏폼 영상 표현 2021년부터 매년 광고 공모전 진행 수상작 6편 선정…유튜브 채널서 공개

[헤럴드경제=이정완 기자] LG이노텍이 ‘2026 대학생 유튜브 숏폼 광고 공모전’ 시상식을 개최하고 최종 수상작을 선정했다고 1일 밝혔다.

LG이노텍은 브랜드 인지도 제고와 미래 인재와 소통 강화를 위해 2021년부터 매년 대학생 대상 광고 공모전을 진행하고 있다.

올해 공모전은 LG이노텍의 미래 육성 사업 분야인 ‘피지컬 AI’를 주제로 진행됐다. 참가자들은 LG이노텍의 핵심 기술이 적용된 미래 모습을 숏폼 영상으로 자유롭게 표현했다.

지난 4월부터 진행된 이번 공모전에는 총 43개 작품이 접수됐다. LG이노텍 임직원들의 온라인 투표 결과를 반영해 대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 4팀 총 6편을 최종 수상작으로 결정했다.

대상을 받은 ‘시네마르코’(박성현)팀은 피지컬 AI 실험실을 배경으로 로봇이 스스로 인식하고 판단하며 움직이게 되는 과정을 한 편의 짧은 실험 기록 형식으로 풀어냈다. LG이노텍의 미래 기술이 우리 삶을 어떻게 바꿀 수 있는지 보여줬다는 점에서 높은 평가를 받았다.

LG이노텍은 수상팀에 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원씩 상금을 지급할 예정이다. 또한 수상작과 참가자 인터뷰 영상은 추후 LG이노텍 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

대상을 수상한 한국외국어대학교 박성현씨는 “피지컬 AI라는 다소 어렵게 느껴질 수 있는 용어를 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 표현하는 데 중점을 뒀다”며 “이번 공모전을 통해 미래 산업을 콘텐츠로 풀어내는 경험을 할 수 있었고 진로 고민에도 큰 도움이 됐다”고 수상 소감을 밝혔다.