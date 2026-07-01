2019년 치킨 프랜차이즈 최초 30위권 진입, 8년째 유지 57개국 약 800개 매장…미주·아시아·유럽 성장세 지속

[헤럴드경제=정찬수 기자] 제너시스BBQ 그룹은 브랜드스탁이 발표한 2026년 2분기 ‘대한민국 100대 브랜드’ 평가에서 BBQ치킨이 종합 21위를 기록했다고 1일 밝혔다.

BBQ는 지난 2019년 치킨 프랜차이즈 기업 중 처음으로 30위권에 진입한 이후 올해 2분기 21위까지 순위를 끌어올리며 8년 연속 30위권 내를 유지했다. 치킨 프랜차이즈 브랜드 중에서는 유일하게 100위권에 이름을 올리고 있다.

BBQ의 POS 기준 글로벌 소비자 매출은 2023년 약 3000억원에서 2024년 4000억원, 2025년 4500억원으로 증가했다. 현재 전 세계 57개국에서 약 800개 매장을 운영 중이다. 북미·중남미·아시아 등 주요 시장에서 성장세를 이어가고 있다.

한편 ‘대한민국 100대 브랜드’는 브랜드스탁이 개발한 BSTI(BrandStock Top Index)를 기반으로 국내 주요 브랜드의 가치를 평가해 순위화한 지표다. BSTI는 모의 증권시장에서 생성되는 브랜드주가지수와 전국 소비자를 대상으로 조사한 소비자조사지수를 결합한 브랜드스탁 고유의 브랜드가치 평가 모델이다.