회원 대상 영어 스피치 콘테스트 7월 24일부터 8월 3일까지 영상 접수 참가자 전원에 키링·인증서·결과 리포트 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 영어교육 전문기업 윤선생이 자사 학습 회원을 대상으로 영어 말하기 역량 강화 이벤트 ‘윤선생 리얼스피치 2026’을 연다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 미취학~초등 2학년, 초등 3~4학년, 초등 5~6학년, 중등 이상 등 모두 4개 부문으로 진행된다. 현재 윤선생 프로그램으로 학습 중인 회원이면 참가할 수 있다.

참가자는 윤선생 교재 내 추천 주제나 자유 주제 가운데 하나를 골라 발표 원고를 작성하면 된다. 이후 1분에서 2분 30초 분량의 영어 말하기 영상을 촬영해 개인 SNS 채널에 올리고, 윤스닷컴 이벤트 페이지에 해당 링크를 제출하는 방식이다.

영상 접수 기간은 오는 7월 24일부터 8월 3일까지다. 최종 수상자는 심사를 거쳐 8월 28일 윤스닷컴 이벤트 게시판을 통해 발표된다. 심사는 영어교육 전문가로 구성된 심사단이 맡는다. 언어, 내용, 전달 영역에서 정확성, 유창성, 논리성, 표현력, 태도 등을 종합적으로 평가한다.

윤선생 관계자는 “지난해 콘테스트가 개인의 성장 경험에 초점을 맞췄다면 올해는 더 많은 회원들의 성장을 응원하는 축제 콘셉트를 반영해 시상 규모와 상금을 전년보다 확대했다”며 “이번 대회가 윤선생 회원들이 함께 도전하고 성장할 수 있는 이벤트가 되길 바란다”고 말했다.