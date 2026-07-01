13일 서비스 시작…S.VIP, VIP 등급 대상

[헤럴드경제=박연수 기자] 신세계면세점이 VIP 고객을 대상으로 자택과 공항을 연결하는 ‘공항 모빌리티 서비스’를 오는 13일 출시한다.

출국이나 귀국 시 고객이 원하는 장소와 시간에 맞춰 차량을 예약하면 전문 드라이버가 자택과 공항을 오가는 픽업·샌딩 서비스다. 인천국제공항과 김포국제공항 이용 고객이 대상이다. 신세계면세점은 서비스를 위해 국토교통부 허가 플랫폼 운송사업자인 레인포컴퍼니와 업계 최초로 단독 제휴를 맺었다.

신세계면세점 최상위 등급인 S.VIP와 VIP 고객이 이용할 수 있다. 온라인몰 마이페이지에서 이용 쿠폰을 확인한 뒤 예약 페이지에서 차량 종류와 픽업 시간, 항공편 정보 등을 입력하면 된다.

운행 차량은 탑승 인원과 수하물에 따라 프리미엄 세단 또는 밴이 배정된다. 항공편 정보와 연동해 지연 등 운항 일정 변동을 실시간으로 반영해 픽업 시간을 조정할 수 있다.

신세계면세점 관계자는 “앞으로도 등급별 니즈에 맞춘 차별화된 혜택을 발굴해 프리미엄 멤버십의 가치를 높이겠다”고 말했다.