“규제 및 제재는 불가피한 경우에만…지원으로 섬김행정”

[헤럴드경제=손인규 기자] 민선 9기 첫날인 7월 1일 서강석 송파구청장이 1호 결재로 ‘잠실주공5단지 재건축 사업시행계획인가’를, 2호 결재로 ‘서민 생활 지원을 위한 주차단속 완화계획’을 선택했다.

민선 9기는 민선 8기의 성과를 바탕으로 송파의 미래 성장동력을 키우고 구민 삶의 질을 높이기 위한 새로운 출발이라는 의미를 담고 있다. 서 구청장은 민선 9기 ‘더욱 살기 좋은 도시 송파’를 내걸고 주민이 체감하는 변화를 만들기 위한 민생 현장 중심 행정을 실현해 나갈 계획이다.

잠실주공5단지는 2003년 사업 추진 이후 정비계획 수립에만 8년이 걸렸고, 설계 공모 등 여러 난관을 겪으며 좀처럼 속도를 내지 못했다. 그러다 민선 8기 들어 송파구가 ‘규제행정’에서 ‘지원행정’으로 방향을 바꾸면서 사업이 본궤도에 올랐다. 2024년 4월 도시계획위원회, 2025년 6월 통합심의를 잇달아 통과했고 같은 해 12월 조합은 사업시행계획인가를 신청했다.

이번 인가로 잠실5단지는 주택용지에 4942세대, 복합용지에 1469세대 아파트와 함께 판매, 업무, 문화시설이 들어선다. 조합은 올 하반기 감정평가와 분양신청을 마치고, 2027년 관리처분계획 인가를 신청할 예정이다.

2호 결재는 일상의 주차 부담을 줄이는 내용이다. 이번 조치는 과도한 단속으로 주민이 과태료를 납부하는 일을 줄이고 소상공인을 보호하자는 취지다. 앞으로 송파구 주차 행정은 ‘단속 중심’에서 ‘계도 중심’으로 바뀐다. 특히 토·일요일과 공휴일에는 주차단속을 중지한다. 평일 점심과 저녁 식사 시간대도 단속을 잠시 멈춘다. 택배, 이사, 공사 등 생계형 차량에도 같은 기준을 적용한다.

단, 절대주정차 금지구역인 어린이보호구역, 버스정류장 등은 시간이나 사유와 관계없이 단속한다.

서강석 송파구청장은 “민선 8기 송파구정의 성공은 구민들께서 무엇이 불편한지 먼저 살피고 해결하는 데서 시작됐다”며 “민선 9기에도 구민이 일상에서 변화를 체감하도록 세심하게 살피는 섬김행정을 지속해 ‘더욱 살기 좋은 명품도시 송파’를 만들겠다”고 밝혔다.