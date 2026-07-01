7월 12일 오후 6시까지 접수, 최우수작 공식 슬로건 선정 및 홍보물 활용... 10월 16일부터 18일까지 3일간,‘제19회 마포나루 새우젓축제’개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 유동균)는 오는 10월에 개최되는 ‘제19회 마포나루 새우젓축제’의 공식 슬로건을 공모한다.

이번 공모전은 마포나루 새우젓축제의 정체성과 특색을 담은 공식 슬로건을 발굴하기 위해 마련됐다.

마포나루 새우젓축제는 2008년부터 시작된 마포구 대표 축제로, 조선시대 전국 최대 새우젓 집산지였던 마포나루의 역사와 전통을 현대적으로 재현한 축제다.

특히 전국 유명 산지의 품질 좋은 새우젓을 합리적인 가격에 구매할 수 있어 김장철을 앞둔 많은 방문객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.

공모에는 마포나루 새우젓축제에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며 접수 기간은 오는 7월 12일(일) 오후 6시까지다.

공모 주제는 ▷새우젓 축제의 전통성과 현대적 매력을 함축적으로 표현한 문구 ▷방문객의 기대감과 흥미를 유발할 수 있는 독창적이고 참신한 문구이며 국문 20자 이내의 슬로건을 제출하면 된다.

참여를 희망하는 사람은 마포구청 누리집 고시·공고 게시판에서 제안서와 개인정보 수집·이용 제공 동의서를 내려받아 작성한 후, 이메일로 제출하면 된다.

접수된 작품은 함축성, 대중성, 이해도를 기준으로 내부 심사와 심사 위원회 심사를 거쳐 최종 선정된다.

총 6개의 우수작이 선정되며 ▷최우수상 1명(10만원 상당 문화상품권) ▷우수상 2명(각 5만 원 상당 문화상품권) ▷장려상 3명(각 3만원 상당 문화상품권)으로 수상자에게는 마포구청장상과 부상이 수여된다.

특히 최우수작은 제19회 마포나루 새우젓축제의 공식 슬로건으로 선정돼 각종 홍보물과 축제 홍보에 활용될 예정이다.

심사 결과는 7월 28일 마포구청 누리집을 통해 발표할 예정이며, 자세한 사항은 마포구 문화예술과로 문의하면 된다.

한편 올해 19회를 맞는 마포나루 새우젓축제는 10월 16일부터 18일까지 3일간 월드컵공원 평화광장 일원에서 개최된다.

행사 기간에는 개장식과 기념식, 문화공연, 체육행사, 판매장터 등 다채로운 프로그램이 운영될 예정이다.

유동균 마포구청장은 “마포나루 새우젓축제는 오랜 역사와 전통을 바탕으로 세대를 아우르며 함께 즐기는 마포의 대표 축제”라며 “축제의 매력을 널리 알릴 수 있는 참신한 슬로건이 많이 발굴될 수 있도록 많은 분들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.