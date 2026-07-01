[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]혜원 신윤복의 대표작이자 조선시대 인물화를 대표하는 걸작 ‘미인도’의 상설 전시 공간인 ‘아름다운 사람이 있는 방, 미인도실’이 오랜 기다림 끝에 최초 공개된다.

1일 대구시에 따르면 대구간송미술관은 오는 7일부터 혜원 신윤복의 대표작 ‘미인도’를 상설전시한다.

단 최적의 관람 경험과 쾌적한 환경 유지를 위해 관람객이 몰리는 경우 전시장 내 동시 입장 인원 수를 제한할 수도 있다.

‘미인도’는 대구간송미술관 개관 전후 일정 기간만 공개돼 관람객들의 큰 관심을 받았다.

미인도실은 국제 규모 디자인상을 수차례 수상하고 서울의 복합문화공간 ‘푸트라(FUTURA) 서울’, 국립부여박물관 ‘백제대향로관’ 개설에도 관여한 공간 스튜디오 WGNB가 설계를 맡았다.

미인도 전시와 이벤트에 대한 자세한 내용은 미술관 누리집 및 누리소통망을 통해 확인할 수 있다.

전인건 대구간송미술관 관장은 “신윤복의 ‘미인도’ 상설전시는 미술관을 찾은 관람객들이 언제든 일상 속에서 미인도를 마주할 수 있게 됐다는 점에서 그 의의가 매우 크다”고 말했다.