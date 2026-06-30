- 양자키분배와 양자내성암호 결합

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 ㈜한울소재과학에 차세대 양자암호통신 구현을 위한 ‘하이브리드 양자보안 기술’을 이전했다고 30일 밝혔다.

KISTI 양자통신연구센터의 ‘하이브리드 양자보안 기술’은 국내 등록특허 2건을 기반으로 개발됐다. 이 기술은 양자키 자원을 효율적으로 관리하는 기술에 양자키분배(QKD), 양자내성암호(PQC)를 결합해 높은 보안성과 실용성을 동시에 확보했으며, 실제 서비스 환경에서도 활용할 수 있도록 구현했다.

양자키분배란 양자역학의 특성을 이용해 통신에 필요한 암호키를 안전하게 공유하는 기술이며, 양자내성암호는 양자컴퓨터로도 해독하기 어려운 암호 기술을 말한다.

이번 기술이전에는 양자암호통신망에서 데이터를 전달하는 최적의 경로를 선택하는 릴레이 경로 결정 기술도 포함됐다. 이 기술은 네트워크 내 양자키 보유 현황을 실시간으로 고려해 최적의 전달 경로를 선택함으로써 제한된 양자키를 효율적으로 활용하고, 대규모 양자암호통신 서비스의 성능과 운영 효율을 높일 수 있다.

이원혁 KISTI 양자통신연구센터장은 “하이브리드 양자보안 기술은 높은 보안성과 실용성을 갖춘 차세대 양자암호통신 기술”이라며 “이번 기술이전이 국내 기업의 상용화를 촉진하고, 국가 양자보안 산업 생태계 조성에 기여하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.