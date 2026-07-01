중기부, 7월 1일 대전서 협력지원사업 출범 간담회 충남TP-KAIST·전북TP-전주대 컨소시엄 선정 지역 유망 중소기업 30개사 내외씩 기술검증 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 테크노파크의 연구장비와 대학의 기술 역량을 묶어 지역 중소기업의 사업화 성공률을 높이는 기술협력 프로그램을 시작한다. 장비 활용에 그치던 기존 지원을 기술진단, 검증, 연구개발(R&D) 과제 기획까지 연결하는 방식이다.

중기부는 7월 1일 대전팁스타운에서 중소기업기술정보진흥원, 충남테크노파크, 전북테크노파크, 한국과학기술원, 전주대학교, 지역 중소기업이 참여하는 ‘2026년 테크노파크 장비 활용 기반 혁신성장 협력지원 사업’ 출범 간담회를 개최한다고 밝혔다.

이번 사업은 테크노파크와 대학이 공동 운영하는 기술협력 프로그램을 통해 지역 중소기업의 기술 애로를 해결하고 사업화를 지원하는 사업이다. 테크노파크가 보유한 연구장비와 대학의 전문인력·기술 역량을 결합해 기업의 기술 문제를 진단하고, 장비 활용과 기술검증, R&D 과제 기획으로 이어지도록 돕는 구조다.

지역 중소기업은 제품 개선이나 신사업 진출 과정에서 전문 장비와 기술 지원을 확보하는 데 어려움을 겪어 왔다. 필요한 시험·분석 장비와 전문가를 찾기 어렵고, 장비 활용 결과를 실제 기술개발 과제로 연결하는 데도 한계가 있었다. 중기부는 대학 전문가와 기업 수요를 지속적으로 연결하는 협력체계가 충분치 않았다고 설명했다.

중기부는 이를 보완하기 위해 테크노파크와 대학이 컨소시엄을 구성해 기업의 기술 문제를 진단하도록 했다. 이후 장비 공동활용, 기술자문, 기술검증, 사업화 R&D 과제 기획까지 단계적으로 연계한다. 기술개발 과제는 예비연구까지 마칠 수 있도록 지원할 계획이다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 “기업의 기술 애로를 해결하고 사업화를 같이 추진할 수 있는 협력 파트너는 지역 중소기업의 혁신과 성장에 무엇보다 중요하다”며 “이번 사업의 성과를 분석해 국정과제 사업으로 기획 중인 ‘산학연 협동프로그램(K-ILP)’에 적극 반영하겠다”고 말했다.