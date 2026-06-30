사진=형지I&C 제공
사진=형지I&C 제공

[헤럴드경제=임세준 기자] 형지I&C가 중국 진출을 위해 중한기업진출지원협회 관계자를 초청해 주요 브랜드 상품 품평과 입점 백화점 매장 시찰 등 실무 회동을 진행했다.

지난 29일 롯데백화점 노원점 예작(YEZAC) 매장에서 최혜원(왼쪽) 형지I&C 대표와 양홍열(가운데) 예작 영업본부장이 이창규(오른쪽) 중한기업진출지원협회 사무총장에게 상품에 관해 설명하고 있다.


jun@heraldcorp.com