백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”

[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시