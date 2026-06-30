[헤럴드경제=임세준 기자] 형지I&C가 중국 진출을 위해 중한기업진출지원협회 관계자를 초청해 주요 브랜드 상품 품평과 입점 백화점 매장 시찰 등 실무 회동을 진행했다.
지난 29일 롯데백화점 노원점 예작(YEZAC) 매장에서 최혜원(왼쪽) 형지I&C 대표와 양홍열(가운데) 예작 영업본부장이 이창규(오른쪽) 중한기업진출지원협회 사무총장에게 상품에 관해 설명하고 있다.
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입력 2026-06-30 10:51:00
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[헤럴드경제=임세준 기자] 형지I&C가 중국 진출을 위해 중한기업진출지원협회 관계자를 초청해 주요 브랜드 상품 품평과 입점 백화점 매장 시찰 등 실무 회동을 진행했다.
지난 29일 롯데백화점 노원점 예작(YEZAC) 매장에서 최혜원(왼쪽) 형지I&C 대표와 양홍열(가운데) 예작 영업본부장이 이창규(오른쪽) 중한기업진출지원협회 사무총장에게 상품에 관해 설명하고 있다.
[단독] 조용히 중량 줄였던 ‘굽네치킨’, 이번엔 사이드 가격 올린다
30일 업계에 따르면 굽네치킨을 운영하는 지앤푸드는 다음 달 1일부터 불닭발, 파스타 등 일부 사이드 메뉴의 가격을 최대 12.5% 인상할 예정이며 소비자 가격이 인상되는 불닭발, 소떡소떡, 케이준감자 등의 공급가도 5~9% 수준으로 오른다.
백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시
‘800평 대저택’ 노주현…세컨드하우스는 月400만원 초호화 서울 실버타운
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 노주현(79)이 서울 마곡의 초호화 실버타운에 세컨드하우스를 두고 있다는 사실이 알려졌다. 중견 여배우 김영란, 이경진, 안소영이 운영하는 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 24일 ‘노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다. 월 XXX?! 트리플 초역세권 없는 게 없는 이곳!!! 함께 구경가보시죠 #마곡실버타운’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 실버타운을 찾았다. 롯데건설이 공급한 VL르웨스트다. 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역 사이에 있는 이곳은 의료 특구에 위치해 있어 의료 서비스 이용이 편리하고, 사우나·헬스장·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있다. 관계자는 29평형에 대해 배우 노주현이 거주 중인 타입이라고 소개하며 “(노주현이) 가끔 온다. 세컨하우스로 쓴다”라고 했다. 29평형의 보증금 14억5000만~14억9000만 원 정도고, 식사 등을
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.