상장 당일에는 1100억원 넘는 개인 순매수 상장 5거래일 만에 개인 순매수 2000억원 삼성전자·SK하이닉스 노출도 높인 포트폴리오 삼성전기 등 AI 발전 시 핵심인 기판 기업 편입

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 최근 상장한 ACE K반도체TOP2+ 상장지수펀드(ETF)로 유입된 개인 순매수액이 2000억원을 돌파했다고 30일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전일(29일) 기준 ACE K반도체TOP2+ ETF가 기록한 개인 순매수액은 2102억원으로 집계됐다. 해당 ETF는 상장 당일(6월 23일)에만 1157억원의 개인 순매수액을 기록했으며, 이후 단 5거래일 만에 개인 순매수 2000억원을 넘어섰다.

해당 ETF는 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장을 선도하는 국내 대표 기업에 집중투자한다. SK하이닉스와 삼성전자를 최대 50% 비중으로 편입하며, 대표 종목에 대한 노출도를 높이기 위해 SK스퀘어까지 포트폴리오에 포함했다. 3종목 합산 편입비는 약 70%다.

또 다른 특징은 기판 기업 중심의 포트폴리오다. AI가 추론을 넘어 에이전틱 AI로 발전할수록 AI 서버 안에서 그래픽 처리 장치(GPU)와 고대역폭 메모리(HBM)를 연결하는 일이 중요해진다는 점을 반영, 30%는 기판 기업 중심으로 편입하고 있다.

ACE K반도체TOP2+ ETF가 편입한 기판 관련 대표 기업은 삼성전기로, 현재 편입비는 17.93%다.(ETF CHECK) 이 외에도 ▷기가비스 ▷심텍 ▷코리아써키트 ▷태성 ▷해성디에스 ▷티엘비 등 기판 관련 종목이 다수 편입돼 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “AI가 발전을 거듭하면서 메모리는 AI의 성능과 비용을 좌우하는 전략 자산이 됐고, 높은 전력을 안정적으로 공급하는 동시에 GPU와 HBM 등을 유기적으로 연결하는 기술 또한 중요성이 높아지고 있다”며 “ACE K반도체TOP2+ ETF는 AI 발전 과정에서 중요해지는 핵심 병목에 집중적으로 투자하는 상품”이라고 강조했다.

한국투자신탁운용은 최근 ETF 신상품 발굴에 열을 올리고 있다. 지난 2일에는 고배당주에 삼성전자와 SK하이닉스를 더한 ‘ACE고배당주PLUS커버드콜액티브’ ETF를 상장키도 했다. 이 ETF는 고배당 20개 종목에 삼성전자와 SK하이닉스를 추가 편입하는 상품이다.