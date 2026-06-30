대전 카이스트 본원서 개소식 개최 고효율 전력 변환·직류 배전 등 연구 “산학 협력 통해 글로벌 주도권 강화”

[헤럴드경제=고은결 기자] LS일렉트릭이 한국과학기술원(카이스트)과 함께 미래 전력 시장을 주도할 혁신 기술 개발에 나선다.

LS일렉트릭은 지난 29일 대전 유성구 카이스트 본원에서 안길영 LS일렉트릭 생산·연구 및 사업개발(R&BD) 총괄 부사장과 김경수 카이스트 대외부총장 등 양 기관 연구진과 관계자들이 참석한 가운데 ‘LS일렉트릭-KAIST 공동연구센터’ 개소식을 열었다고 30일 밝혔다.

양 기관은 공동연구센터를 통해 글로벌 전력 시장의 기술 장벽을 극복하고, 세계 시장을 이끌 고부가가치 미래 전력 설루션을 공동 개발한다는 계획이다. 또한 연구원들의 역량을 함께 끌어올리고, 맞춤형 인재 조기 선점과 지속가능한 인재 파이프라인 구축에도 나선다.

공동연구센터는 ▷차세대 고효율 전력 변환 ▷직류(DC) 배전 ▷인공지능(AI) 접목 설계 최적화 ▷고장 진단 기술을 통한 신뢰성 고도화 ▷차세대 냉각기술 등 연구 분야에 집중한다는 전략이다. 해당 기술은 AI 데이터센터 및 재생에너지 등과 관련이 크고 기술 난이도가 높으며 글로벌 경쟁이 치열한 핵심 분야다.

안길영 LS일렉트릭 부사장은 “카이스트의 연구 역량과 LS일렉트릭의 세계적 기술력이 시너지를 낸다면 글로벌 전력 기술의 새로운 표준을 제시할 수 있을 것”이라며 “산학 협력을 통해 차세대 전력 설루션을 선점하고, 글로벌 전력 시장 주도권을 더 공고히 하겠다”고 말했다.

김경수 카이스트 대외부총장은 “공동연구센터가 국가 미래 전력 산업을 선도할 원천 기술 확보의 거점이자 글로벌 핵심 인재 양성 요람이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 전했다.