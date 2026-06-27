[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 홍석천이 과거 충격적인 연애사를 공개했다.

홍석천은 지난 26일 유튜브 채널 ‘안녕한샘요’에 출연해 “독신이지만 늘 연애 중”이라고 밝혀 관심을 모았다.

이날 홍석천은 “독신이 맞냐”는 제작진의 질문에 “난 늘 연애하는 중이다. 독신은 맞다. 근데 늘 연애는 하는 거다. 나이가 들수록 연애하는 기간이 늘어나는 것 같다”고 답했다.

이어 “살림이 합쳐지고 오래 만나다 보면 엮이는 게 많아지지 않나”라는 제작진의 말에 “그렇다. 그것도 다 겪었다”라며 과거 외국인 애인들과의 동거 경험을 가감 없이 꺼내기 시작했다.

홍석천은 첫 애인이 네덜란드인이었다고 밝히며 “3년 6개월 함께 살았다. 근데 헤어져서 나갈 때 자기가 가져온 (물건) 목록을 적어 그걸 찾더라”고 이별 당시를 회상했다.

이어 홍석천은 “두 번째 애인은 미국인이었다. 4년 살다가 헤어졌는데 위자료를 달라더라. 같이 산 4년에 대한 위자료를 달라는 거였다”고 전해 모두를 놀라게 했다.

요구를 들어주어 실제로 돈을 건넸다는 홍석천은 “그 당시에 (위자료를) 좀 줬다. 사랑했던 사람이고 힘들 때 내 옆에 있어 준 감사함 때문에 줬다”고 했다. 그러면서 “이후 논현동 전세로 이사 가서 새 남자랑 같이 있더라. 그것도 내가 아는 사람이었다”고 말해 모두를 놀라게 했다.

한편 2000년 국내 연예인 최초로 동성애자라고 커밍아웃한 홍석천은 현재 방송과 사업, 유튜브 등 다양한 분야를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다.