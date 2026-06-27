[헤럴드경제=최원혁 기자] 스토킹한 혐의로 징역 1년을 선고받고 복역 중인 남성으로부터 소름 끼치는 옥중 편지를 받았다는 피해자의 사연이 전해졌다.

피해 여성 A씨는 지난 25일 자신의 스레드 계정에 “혹시 스토킹 관련 전문가나 경험했던 피해자분들이 있다면 도와줄 수 있냐”며 “저를 스토킹하던 스토킹범이 1년 형을 받고 복역 중에 제게 편지를 보냈다”며 글과 함께 편지 사진을 공개했다.

A씨에 따르면 가해자 B씨는 봉투 속에 자필 편지 한 장과 직접 그린 것으로 보이는 그림을 함께 보냈다.

공개한 편지에는 A씨 이름을 언급하며 “무슨 말을 해야 할지 몰라 글 남겨본다”며 “좋은 것만 접하게 하고자 곁의 모든 여인을 평시 그리 대했으나 소중히 대하면 잔병에 걸리고 움켜쥐면 아프다 해 다 놓아줬다”고 적었다.

이어 “처음이자 마지막 서신”이라며 “연모할 마음 없었다. 그냥 있기에 간 거다”라고 밝혔다.

그는 “생각해 주길 바란다. 잡은 적은 없으니 연을 놓는다는 것은 그리 어렵지 않은 일이다”라며 “오늘도 무탈히 행복했길, 앞으로도”라고 덧붙였다.

편지를 넣어서 보낸 봉투 안쪽에는 ‘미안함이라는 것은 아무것도 못 해줄 때 하는 것입니다’라는 문구도 있다.

함께 동봉된 그림에는 꽃 여러 송이와 깃털로 보이는 그림이 그려져 있다. 그림 뒷면에는 ‘곧 봐요 찾으러 갈게요’라는 문구가 적혀 있다.

이를 본 일부 누리꾼들은 장례를 연상시키는 국화꽃 그림으로 보인다고 추측했다. 다만 B씨는 그림 위쪽에 ‘민들레꽃’과 ‘까치 털’을 그린 것이라고 적었다.

A씨는 “스토킹범은 우리 부모님 매장과 제 동생의 매장 위치를 알고 있다”며 “저뿐 아니라 가족들의 안전도 위협받고 있다”고 토로했다. 그러면서 “저 편지를 받은 이후 잠도 잘 들지 못하고 정신적으로 너무 고통스럽다”며 “경찰에 신고는 했는데 이외에 제가 할 수 있는 게 있냐”고 물었다.

사연을 접한 누리꾼들은 “출소한 뒤 피해자를 찾겠다는 내용으로 보인다”, “감옥에서 반성은커녕 피해자를 계속 떠올리고 있는 것 같아 소름 끼친다”, “스토킹범이 피해자한테 편지를 보낼 수 있다는 것 자체가 말이 안 된다”, “편지 사진 찍어 증거로 남겨두고 새로 고소하라” 등의 반응을 보였다.