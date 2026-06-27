[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 김구라가 청라 아파트를 15년 보유 끝에 손해를 보고 팔았다고 밝혔다.

지난 26일 김구라는 자신의 유튜브 채널 ‘그리구라’에 출연해 “청라 집은 내가 계속 보유하고 있다가 작년에 그냥 매도를 했다”며 “2011년에 발코니 확장공사까지 해서 8억 5~6천만 원까지 들어갔는데 15년을 보유하고 3~4천만 원을 잃었으니 손해 본 거다”라고 털어놨다.

김구라는 “나는 주식으로 이득 봤으니 괜찮다. 지금 수도권에는 나 같은 사람이 태반”이라고 말했다. 김구라는 과거 삼성전자 주식을 약 4만5000원에 매입해 장기 보유한 것으로 알려져 있다. 삼성전자 종가 33만7500원 기준 추정 수익률은 약 650%에 달한다.

김구라는 “최근에는 주식으로 번 돈을 부동산에 다시 투자하기도 하고 부동산에서 회수한 자금을 주식시장으로 이동하기도 한다”며 “삼성전자나 SK하이닉스 같은 일부 대기업은 부동산으로 치면 강남 우량 부동산만큼 안정감을 준다”고 했다.

주식으로 돈을 번 이들이 부동산으로 자금을 옮기면 집값을 끌어올릴 가능성도 있다고 내다봤다. 김구라는 “지금 내가 갖고 있는 미국 종목이 많이 올라 주식 평가액은 최고조”라면서도 “삼성전자와 SK하이닉스 빼고는 다 떨어진다. 그래서 이제는 진짜 올라갈 종목만 간다고 느끼는 것”이라고 전했다.