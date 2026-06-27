[헤럴드경제=장윤우 기자] 닷컴버블 붕괴와 글로벌 금융위기를 예측한 억만장자 투자자 제러미 그랜섬이 비트코인을 두고 “쓸모없고 투기적인 자산”이라며 장기 소멸을 전망했다.

26일(현지시간) 미국 CNBC에 따르면 그랜섬은 이날 방송 프로그램 ‘스쿼크 박스’에 출연해 “앞으로 수년, 수십 년에 걸쳐 비트코인은 서서히 사라질 것”이라고 말했다.

그랜섬은 “경제 상황이 양호한데도 특별한 이유 없이 가격이 반토막 나는 자산”이라며 “사람들이 비트코인으로 저녁 식사를 사거나 슈퍼마켓에서 결제하는 등 실제 거래를 하지 않는다. 그저 사기꾼들이 자금 세탁을 하는 데 쓰일 뿐”이라고 했다.

그랜섬은 보스턴 소재 자산운용사 GMO의 공동창업자다. 2000년 닷컴버블 붕괴와 2008년 글로벌 금융위기를 비교적 정확하게 예측해 금융시장에서 명성을 얻었다.

그의 발언은 가상화폐 가격이 약세를 이어가는 시점에 나왔다. 비즈니스인사이더에 따르면 현재 비트코인 가격은 5만9200달러(약 9000만원)를 밑돌고 있다. 지난해 10월 최고점 12만6000달러 대비 53% 하락한 수치다. 이더리움도 올해 들어 48% 떨어졌다.