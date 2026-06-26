최혁진 “축구협회·특정 대학 카르텔이 대한민국 축구 망쳐” 백혜련 “홍명보 감독 청문회 해야 하는 것 아니냐는 얘기 들어” 한성숙 “온 국민이 분노…잘 해결될 것으로 생각”

[헤럴드경제=정경수 기자] 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회에서 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독의 이름이 거론됐다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 한국 대표팀이 조 3위에 머문 데 따른 비판이 국회 청문회장으로까지 번진 것이다.

26일 국회에서 열린 한 후보자 인사청문회에서 무소속 최혁진 의원은 대표팀 부진과 축구계 구조 문제를 언급했다.

최 의원은 “우리가 청문회 하느라 (어제) 축구를 안 본 것이 우리 수명을 몇 년 늘렸을지도 모르겠다”며 “축구협회 카르텔, 특정 대학 카르텔이 대한민국 축구를 다 망치고 있다는 얘기가 있다”고 지적했다.

그는 “특정 대학에 들어가지 못하면 아무리 노력해도 국가대표가 되지 못하고, 국가대표가 설사 된다고 할지라도 벤치를 지키는 관행이 굳어졌다는 얘기가 나온 지 수십 년이 됐다”고 했다.

이어 “왜 국민의 세금이 들어가는 곳에 이런 카르텔이 있어 국민의 마음을 멍들게 하나”라며 “분명한 구조개혁이 필요한 시점”이라고 촉구했다.

한 후보자는 이에 대해 “축구협회 관련된 부분은 굳이 말씀드리지 않아도 온 국민이 굉장히 분노하고 있기 때문에 잘 해결될 것으로 생각한다”고 답했다.

청문회를 진행한 더불어민주당 소속 백혜련 인사청문특별위원장도 관련 분위기를 전했다. 백 위원장은 “오늘 우스갯소리로 한성숙 총리 후보자에 대한 인사청문회가 아니라 홍명보 감독에 대한 청문회를 해야 하는 것 아니냐는 얘기를 들었다”고 말했다.

민주당 박선원 의원은 한 후보자를 거스 히딩크 전 축구대표팀 감독에 빗대기도 했다. 박 의원은 “선수 출신 홍명보보다 지도자 출신 거스 히딩크 감독이 낫겠다고 한다”며 “총리 후보자는 일반 관료나 우리가 흔히 본 교수 출신이 아닌 히딩크라서 대통령이 발탁했다. 히딩크처럼 되달라”고 말했다.

이날 질의는 한 후보자의 정책 검증을 위한 청문회였지만, 월드컵 성적 부진에 대한 여론이 맞물리면서 축구협회 운영과 대표팀 감독 문제까지 함께 거론됐다. 축구대표팀을 둘러싼 비판 여론이 정치권 의제로도 확산하는 모습이다.