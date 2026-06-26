최혁진 “축구협회·특정 대학 카르텔이 대한민국 축구 망쳐”

백혜련 “홍명보 감독 청문회 해야 하는 것 아니냐는 얘기 들어”

한성숙 “온 국민이 분노…잘 해결될 것으로 생각”

한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열리는 인사청문회에 참석해 대기하고 있다. 박해묵 기자
한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열리는 인사청문회에 참석해 대기하고 있다. 박해묵 기자

[헤럴드경제=정경수 기자] 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회에서 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독의 이름이 거론됐다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 한국 대표팀이 조 3위에 머문 데 따른 비판이 국회 청문회장으로까지 번진 것이다.

26일 국회에서 열린 한 후보자 인사청문회에서 무소속 최혁진 의원은 대표팀 부진과 축구계 구조 문제를 언급했다.

최 의원은 “우리가 청문회 하느라 (어제) 축구를 안 본 것이 우리 수명을 몇 년 늘렸을지도 모르겠다”며 “축구협회 카르텔, 특정 대학 카르텔이 대한민국 축구를 다 망치고 있다는 얘기가 있다”고 지적했다.

그는 “특정 대학에 들어가지 못하면 아무리 노력해도 국가대표가 되지 못하고, 국가대표가 설사 된다고 할지라도 벤치를 지키는 관행이 굳어졌다는 얘기가 나온 지 수십 년이 됐다”고 했다.

이어 “왜 국민의 세금이 들어가는 곳에 이런 카르텔이 있어 국민의 마음을 멍들게 하나”라며 “분명한 구조개혁이 필요한 시점”이라고 촉구했다.

한 후보자는 이에 대해 “축구협회 관련된 부분은 굳이 말씀드리지 않아도 온 국민이 굉장히 분노하고 있기 때문에 잘 해결될 것으로 생각한다”고 답했다.

청문회를 진행한 더불어민주당 소속 백혜련 인사청문특별위원장도 관련 분위기를 전했다. 백 위원장은 “오늘 우스갯소리로 한성숙 총리 후보자에 대한 인사청문회가 아니라 홍명보 감독에 대한 청문회를 해야 하는 것 아니냐는 얘기를 들었다”고 말했다.

민주당 박선원 의원은 한 후보자를 거스 히딩크 전 축구대표팀 감독에 빗대기도 했다. 박 의원은 “선수 출신 홍명보보다 지도자 출신 거스 히딩크 감독이 낫겠다고 한다”며 “총리 후보자는 일반 관료나 우리가 흔히 본 교수 출신이 아닌 히딩크라서 대통령이 발탁했다. 히딩크처럼 되달라”고 말했다.

이날 질의는 한 후보자의 정책 검증을 위한 청문회였지만, 월드컵 성적 부진에 대한 여론이 맞물리면서 축구협회 운영과 대표팀 감독 문제까지 함께 거론됐다. 축구대표팀을 둘러싼 비판 여론이 정치권 의제로도 확산하는 모습이다.


kwater@heraldcorp.com