변호인단 “30일 자정 출국 정지 종료” 경찰, 연장 여부엔 “수사 중이라 확인 불가”

[헤럴드경제=정주원 기자] 이재명 대통령 관련 허위사실 유포 혐의로 수사를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 비공개 경찰 조사를 받았다.

탄 교수 변호인단은 26일 언론 공지를 통해 “탄 교수가 25일 오전 10시부터 오후 12시를 조금 넘긴 시각까지 서울경찰청 사이버범죄수사과에서 피의자 조사를 받았다”고 밝혔다.

변호인단은 “조사는 변호인 입회하에 문답 형식으로 진행됐다”며 “이미 제출한 의견서를 통해 법적 입장을 충분하고 상세하게 전달했다”고 설명했다. 이어 “현재로서는 추가 조사가 이뤄질 가능성은 크지 않은 것으로 판단한다”고 덧붙였다.

또한 “오는 30일 자정을 기해 출국 정지 효력이 종료된다. 별도의 새로운 처분이 없다면 탄 교수는 자유롭게 출국할 수 있다”며 “법적 요건을 충족하지 못하는 출국 정지 연장이나 기타 위법·부당한 처분 가능성에도 대비해 필요한 모든 법적 대응을 준비하고 있다”고 강조했다.

앞서 탄 교수는 24일 경찰에 출석할 예정이었으나 언론 노출 가능성 등을 이유로 불출석한 뒤 기일 변경을 요청했다. 이후 경찰과 일정을 조율해 다음 날인 25일 비공개 조사를 받은 것으로 알려졌다.

트럼프 1기 행정부에서 국제형사사법대사를 지낸 탄 교수는 지난해 미국 워싱턴DC에서 열린 기자회견과 국내 교회 집회 등에서 이 대통령이 청소년 시절 살인사건에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 허위 발언을 한 혐의를 받는다.

경찰은 해당 발언이 허위라고 판단해 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 적용했다. 탄 교수는 지난달 28일 방한한 이후 경찰 출석 요구에 응하지 않아 현재 출국 정지 조치를 받은 상태다.

수사 상황에 따라 경찰이 출국 정지 연장을 요청할 가능성도 거론되는 한편 지난 24일 서울청 관계자는 출국 정지 연장 여부와 관련해 “수사 중인 사안이라 확인해 줄 수 없다”고 밝힌 바 있다.