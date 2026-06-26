챗GPT·제미나이·클로드·그록 대상

LG유플러스가 구글 플레이스토어에서 생성형 인공지능(AI) 서비스 구독 요금을 ‘휴대폰결제’로 지불한 고객에게 최대 45% 청구 할인을 제공하는 프로모션(사진)을 진행한다.

26일 LG유플러스는 구글 플레이스토어에서 챗GPT, 제미나이, 클로드, 그록의 구독료를 휴대폰결제로 지급한 고객을 대상으로 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 해당 프로모션은 오는 7월 7일까지 진행된다.

고객은 행사 기간 구글 플레이스토어에서 ‘LGU+ 결제’를 선택해 월 구독료를 결제하고, 이벤트 페이지에서 응모하면 결제 금액의 최대 45%를 할인받을 수 있다. 할인 한도는 최대 5000원이다.

할인 혜택은 결제 시 즉시 차감되는 방식이 아닌 청구 할인 형태로 제공된다. 고객은 오는 8월 통신요금 청구서를 통해 적용 여부를 확인할 수 있다.

또 AI 서비스별로 결제 방식 및 화면 구성, 그리고 할인 적용 조건 및 세부 유의사항이 다를 수 있다.

‘휴대폰결제’는 카드번호 입력이나 별도 계정 정보 입력 없이 휴대폰 번호만으로 결제할 수 있는 서비스다. 복잡한 인증 절차 없이 간편하게 콘텐츠를 구매할 수 있어 편의성이 높다고 LG유플러스는 강조했다. 특히 카드정보를 별도로 입력하거나 저장하지 않아도 되는 구조로, 온라인 결제 시 개인정보 노출에 대한 부담을 줄일 수 있는 점이 특징이다.

또 LG유플러스는 결제 금액이 통신요금 청구서의 ‘콘텐츠 이용료’ 항목으로 통합 청구되는 만큼, 고객은 여러 구독 서비스 이용 내역을 한 번에 확인할 수 있다고 설명했다. 이로써 지출을 손쉽게 통제하고, 신용카드가 없거나 사용이 제한된 고객도 이용 가능하단 장점이 있다. 차민주 기자