주식 50% 이하·우량채권 투자로 성장성과 안정성 동시 추구 패러다임 투자전략 채권혼합형으로 확대…라인업 완성

[헤럴드경제=송하준 기자] 신한자산운용이 국내 주식시장의 구조적 변화에 투자하는 패러다임 투자전략을 적용한 채권혼합형 ‘신한패러다임코리아50 펀드’를 26일 출시했다.

신한패러다임코리아50 펀드는 주식 편입 비중을 50% 이하로 운용하면서 우량채권에 함께 투자하는 채권혼합형 펀드다. 국내 증시의 성장 기회에 참여하면서도 채권 투자를 통해 변동성을 낮추고 안정적인 이자수익을 추구하는 것이 특징이다.

신한자산운용의 패러다임 투자전략은 전통적인 업종 분류를 넘어 산업 내 구조적 변화와 새로운 성장 축을 중심으로 투자 기회를 발굴하는 운용 방식이다. 인공지능(AI), 주주가치, 산업재, K-소비재 등 핵심 패러다임을 기반으로 유망 기업에 분산 투자하며 기업 탐방과 펀더멘털 분석을 통해 포트폴리오를 구축한다.

신한자산운용은 최근 정책자금 운용과 책임투자 체계 강화에 이어 상품 라인업 확대에도 속도를 내고 있다. 국민성장펀드 도전·소형리그 운용사 선정을 마무리한 데 이어 업계 최초로 사외이사가 위원장을 맡는 수탁자책임위원회를 신설했으며, 이번에는 패러다임 투자전략을 채권혼합형까지 확대하며 투자전략 라인업을 완성했다.

기존 ‘신한패러다임코리아 펀드’는 최근 1년간 219.72%(6월 25일 기준·제로인)의 수익률을 기록했다. 신한패러다임코리아50 펀드는 이 같은 패러다임 투자전략을 채권혼합형으로 구현한 상품으로 성장성과 안정성을 함께 추구하는 투자자 수요에 대응하기 위해 출시됐다.

채권 부문은 국공채와 우량 신용채권 등에 투자해 안정적인 이자수익을 추구한다. 신용위험이 낮은 채권을 중심으로 포트폴리오를 구성하고 금리 변동성에 대응하기 위해 비교적 짧은 듀레이션으로 운용하는 것이 특징이다. 이를 통해 주식시장 상승 참여와 채권 기반의 안정적 운용을 동시에 추구한다.

이번 상품 출시로 신한자산운용은 ‘신한패러다임코리아 펀드’, ‘신한패러다임코리아50 펀드’, ‘신한패러다임코리아30 펀드’로 이어지는 패러다임 투자전략 라인업을 구축하게 됐다. 투자자는 기대수익과 위험 선호도에 따라 주식형과 채권혼합형 등 다양한 방식으로 패러다임 투자전략을 활용할 수 있다. 현재 패러다임 투자전략으로 운용되는 펀드의 총 순자산 규모는 3393억원이다.

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 “국내 증시의 구조적 변화와 성장 가능성에 대한 기대가 높아지는 가운데 투자자마다 기대수익과 위험 선호도는 다를 수밖에 없다”며 “이번 신한패러다임코리아50 펀드 출시로 안정형부터 중립형, 적극형까지 투자 성향에 맞는 패러다임 투자전략 라인업을 구축하게 됐다”고 말했다.

이어 “해당 펀드는 패러다임 전환기에 나타나는 국내 주식시장의 성장 기회를 활용하면서도 우량채권 투자를 통해 변동성을 관리하고자 하는 투자자에게 적합한 상품”이라며 “향후에도 투자자들이 시장 환경과 위험 성향에 맞춰 선택할 수 있는 상품 라인업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

신한패러다임코리아50 펀드는 이날부터 신한은행을 통해 가입할 수 있으며 향후 판매사를 확대할 예정이다.