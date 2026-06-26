[헤럴드경제=장연주 기자] 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국에 0대 1로 충격패를 당한 가운데, 충격에 휩싸인 손흥민의 부친 손웅정의 모습이 유튜버 곽튜브의 남아공전 직관 영상에 포착됐다. 곽튜브는 “오늘 경기는 솔직하게 직관한 모든 경기 통틀어서 최악이었다”고 혹평했다.

곽튜브는 25일(한국시간) 자신의 유튜브 채널에 남아공전 직관 영상을 올렸다.

그는 얼굴에 태극 문양을 그리고 대표팀을 응원했지만, 경기 뒤 “아쉽네요 무척. 지금 경기 보고 돌아오는 길”이라고 적었다.

곽튜브는 멕시코 현지에서 남아공전을 직관하며 “전반전에 정확도가 많이 떨어진다. 단순히 크로스 정확도뿐만 아니라 전체적으로. 더워서 그런 거 같다. 선수 교체해야 될 거 같다. 바꿔야 할 선수가 너무 많다”며 아쉬움을 나타냈다.

그는 “축구를 보면서 느끼는 건 결국 축구는 감독 게임이라는 것”이라며 “오늘 경기는 솔직하게 직관한 모든 경기 통틀어서 최악이었다”고 비판했다.

그러면서 그는 “스코어가 중요한 게 아니다. 이거 보겠다고 비행기 타고 왔다”며 “나도 이렇게 허무한데 그냥 온 사람들은 얼마나 허무할까 싶다”고 덧붙였다.

남아공전에서 한국이 패배로 끝나자, 곽튜브는 “꿈인 거 같다. 꿈 아냐?”라고 당혹스러워했다.

특히 이날 영상에는 손흥민의 아버지 손웅정 씨가 포착됐다.

한국 축구대표팀은 손흥민을 선발에서 제외한 채 남아프리카공화국전을 시작했고, 결과는 0-1 패배였다. 영상 속 손 씨는 관중석에서 굳은 표정으로 그라운드를 바라보고 있었다.

이날 영상에 포착된 손웅정의 표정에 대해 네티즌들은 “억장이 무너질 듯”, “어금니 꽉 물고 계시네”, “저분이 감독해도 그분 보단 잘할 듯”, “너무 무섭다” 등의 반응을 보였다.