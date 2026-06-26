기후부와 MOU…컨설팅부터 실무 지원까지

[헤럴드경제=박혜원 기자] 태광산업이 중소 협력사 ESG 규제 대응을 지원한다.

26일 태광산업은 기후에너지환경부, 한국환경산업기술원과 협력사에 ESG 컨설팅을 지원하는 ‘상생협력 ESG 경영 활성화 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 태광산업 관계자는 “글로벌 공급망 규제 강화와 ESG 공시 요구 확대에 대응하는 취지”라고 설명했다.

태광산업은 협력사의 공급망 실사 대응, 친환경 공정 개선 등 ESG 경영 활동을 지원한다. 기후에너지환경부는 사업 전반의 상생협력 체계 구축과 운영을 뒷받침하며, 한국환경산업기술원은 ESG 컨설팅과 환경정보공개, 제품 단위 탄소배출 관리 등 전문 지원 프로그램을 제공한다.

태광산업은 제이테크 등 5개 협력사에 우선 컨설팅을 진행한다. ESG 현황 진단 결과를 바탕으로 개선 과제를 도출하고 환경경영 체계 구축, 환경정보공개 대응, 공급망 실사 준비 등을 지원하는 방식이다.

태광산업 관계자는 “협력사의 경쟁력이 곧 태광산업의 경쟁력이라는 인식 아래 ESG 상생협력 활동을 추진하고 있다”며 “앞으로도 협력사와 함께 성장할 수 있는 지속가능한 협력 기반을 확대해 나가겠다”고 말했다.