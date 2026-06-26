가전 제어·에너지 관리·방문객 관리·홈투카 기능

[헤럴드경제=윤성현 기자] HL D&I한라의 미래형 스마트홈 플랫폼 ‘터치 에이치엘(Touch HL)’이 세계적 디자인 어워드에서 수상했다.

HL D&I한라는 자사 스마트홈 플랫폼 ‘Touch HL’이 2026 레드닷 디자인 어워드에서 디자인 콘셉트 부문 위너(Winner)로 선정됐다고 26일 밝혔다.

‘Touch HL’은 주거공간과 모빌리티, 커뮤니티 서비스를 하나의 플랫폼으로 연결하는 통합 스마트홈 서비스다. 단일 애플리케이션을 통해 가전 제어, 에너지 관리, 방문객 관리, 홈투카(Home-to-Car) 연동 기능 등을 이용할 수 있다.

이번 어워드에서 ‘Touch HL’은 인공지능(AI) 기반 맞춤형 서비스와 사용자 중심 인터페이스를 적용해 편의성을 높였다는 점에서 평가를 받았다. 다양한 생활 서비스를 유기적으로 연계한 점도 수상 배경으로 꼽혔다.

‘Touch HL’은 2024년 5월 처음 공개됐다. HL D&I한라는 향후 비대면 진료, 자녀 안심 케어, 세대 통합환기 제어, 주차로봇 ‘파키(PARKIE)’ 연계 등 생활 밀착형 서비스를 지속적으로 확대할 계획이다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계적 권위의 디자인상이다. 독일 iF 디자인 어워드, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

HL D&I한라 관계자는 “이번 수상은 고객 서비스에 대한 지속적인 기술 개발 노력이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객의 삶의 질을 높이는 스마트 주거 서비스를 지속적으로 개발해 나가겠다”고 말했다.

한편 HL D&I한라는 올해 1분기 연결 기준 매출 3846억원, 영업이익 190억원을 거뒀다. 전년 동기 대비 각각 18.4%, 34.0% 증가한 규모다. 수주잔고는 6조2287억원으로 불어나며 역대 최대 수준을 기록했다.