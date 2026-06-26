인천서 체험 프로그램·후원금 전달식 진행 초록우산 인천지역본부에 2000만원 전달 GM 리더십과 지역 협력기관 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 지엠한마음재단코리아(이하 지엠한마음재단)는 지난 25일 인천 부평구 어울림이끌림 교육실에서 이주배경 아동의 언어·문화 적응을 돕는 통합 지원 프로그램 ‘다(多)가치 놀이터’ 체험 프로그램과 후원금 전달식을 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 프로그램은 인천 지역의 이주배경 아동이 증가하는 가운데, 언어와 문화적 차이로 학교생활과 또래 관계 형성에 어려움을 겪는 아동들을 지원하기 위해 마련됐다.

지엠한마음재단은 초록우산 인천지역본부와 함께 이주배경 아동을 대상으로 놀이활동, 요리활동, 언어활동, 마을활동 등 총 22회의 프로그램을 운영할 예정이다. 문화·역사·음식 등을 배우는 테마형 놀이와 공예 체험, 한국 음식을 직접 만들어보는 요리활동, 놀이형 언어교육, 마을 탐방 및 봉사활동 등을 통해 아동들의 일상 적응과 사회적 관계 형성을 통합적으로 지원한다.

전날 열린 체험 프로그램에는 헥터 비자레알 지엠한마음재단 대표이사 겸 GM 한국사업장 사장과 GM 임직원, 김진 초록우산 인천지역본부 본부장, 지역 협력기관 관계자들이 참석했다. 이날 행사에서는 사업 소개와 함께 초록우산 인천지역본부에 후원기금 2000만원을 전달했으며, 초등학생 이주배경 아동 20명과 함께 컵케익과 샌드위치를 만드는 요리교실을 진행했다.

비자레알 사장은 “이주배경 아동들이 언어와 문화의 차이 속에서도 자신감을 갖고 또래와 지역사회 안에서 자연스럽게 관계를 맺어갈 수 있도록 돕는 것은 매우 중요하다”며 “앞으로도 초록우산과 지역사회 파트너들과 함께 아동들이 다양성이 존중되는 환경 속에서 소속감을 느끼며 성장할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

한편, 지엠한마음재단은 지난 2005년 설립 이후 교육과 환경, 건강, 안전 등 다양한 분야에서 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 앞서 지난달 27일에는 제너럴모터스(GM) 임직원들과 인천 지역 취약계층의 여름철 주거환경 개선을 위한 ‘안심 방충망 설치 봉사활동’을 진행했다.

특히 아프간 특별기여자 가족 정착 지원과 여성·다문화 기관 지원사업 등 지역사회 통합과 자립 지원을 위한 프로그램을 전개해 왔으며, 이번 프로그램을 통해 이주배경 아동 대상 지원도 확대해 나갈 계획이다.