외국인, 상장주식 47조 순매도…5개월 연속 ‘팔자’ 채권은 8조7910억원 순투자…2개월째 순유입 지속 유가증권시장 49조원 순매도·코스닥 2조원 순매수

[헤럴드경제=홍태화 기자] 외국인 투자자가 지난 5월 국내 증시에서 47조원 넘게 순매도하며 5개월 연속 순매도 기조를 이어갔다. 채권시장에서는 8조8000억원 규모를 순투자하며 두 달 연속 순유입을 기록했다.

금융감독원이 25일 발표한 ‘2026년 5월 외국인 증권투자 동향’에 따르면 외국인은 지난달 상장주식을 47조190억원 순매도했다. 유가증권시장에서 49조410억원을 순매도한 반면 코스닥시장에서는 2조220억원을 순매수했다.

올해 외국인 주식투자는 1월 이후 매달 순매도를 기록하고 있다. 3월 43조5050억원 순매도 이후 4월에는 순매도 규모가 일시적으로 4조460억원까지 줄었지만, 5월 들어 다시 47조190억원으로 확대됐다.

채권시장에서는 상장채권 20조9000억원을 매수하고 9조2000억원을 매도한 데 이어 2조9000억원의 만기상환을 감안한 결과 총 8조7910억원을 순투자했다.

이에 따라 외국인은 5월 한 달 동안 국내 상장증권에서 총 38조2280억원을 순회수한 것으로 집계됐다.

5월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 2852조3000억원으로 전체 시가총액의 35.3%를 차지했다. 상장채권 보유액은 333조6000억원으로 상장 잔액의 11.9% 수준이다.

지역별 주식 투자에서는 미주가 33조2000억원으로 가장 큰 순매도를 기록했고, 유럽이 7조4000억원, 중동이 1조1000억원 순매도했다. 국가별로는 미국이 28조9000억원으로 최대 순매도국이었으며 캐나다도 4조3000억원어치를 순매도했다. 반면 노르웨이는 2조3000억원, 홍콩은 2조원 규모를 순매수했다.

외국인의 국내 주식 보유액은 미국이 1188조원으로 전체 외국인 보유액의 41.7%를 차지해 가장 많았다. 이어 유럽(903조9000억원), 아시아(397조5000억원), 중동(55조3000억원) 순으로 나타났다.

채권시장에서는 유럽(5조7000억원), 아시아(2조원), 미주(6000억원) 등 대부분 지역에서 순투자가 이어졌다. 종류별로는 국채를 9조9000억원 순투자한 반면 특수채는 1조1000억원가량 순회수했다.

잔존만기별로는 1~5년 미만 채권에 7조원, 5년 이상 채권에 4조3000억원을 순투자했으며, 1년 미만 단기채권에서는 2조5000억원을 순회수한 것으로 집계됐다.