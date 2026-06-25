[헤럴드경제=박혜림 기자] “요새 넷플릭스에 ‘참교육’ 말고는 볼 게 없다.” (넷플릭스 이용자 이모(30)씨)

네이버플러스 멤버십 이용자의 넷플릭스 업그레이드 부담이 다음 달부터 줄어든다. 넷플릭스 광고 없는 스탠다드 멤버십으로 바꿀 때 내는 추가 요금이 기존 월 8000원에서 6500원으로 낮아진다. 넷플릭스 스탠다드 단독 구독료 1만3500원과 비교하면 절반 수준이다. 국내 OTT 시장에서 넷플릭스 점유율이 하락하는 가운데 가격 부담을 낮춘 제휴 상품이 이용자 확대에 힘을 보탤지 관심이 쏠린다.

25일 업계에 따르면 네이버는 다음 달부터 네이버플러스 멤버십 내 넷플릭스 업그레이드 추가 요금을 월 1500원씩 인하한다. 스탠다드 업그레이드 요금은 기존 월 8000원에서 6500원으로, 프리미엄 업그레이드 요금은 월 1만1500원에서 1만원으로 조정된다.

네이버플러스 멤버십은 월 4900원에 쇼핑 적립과 디지털 콘텐츠 이용권 등을 제공하는 구독 서비스다. 이용자는 멤버십 혜택 중 하나로 넷플릭스 광고형 스탠다드를 선택할 수 있다. 광고 없는 스탠다드나 프리미엄 요금제를 쓰려면 추가 요금을 내고 업그레이드하는 방식이다.

이번 인하로 네이버플러스 멤버십을 통해 넷플릭스 스탠다드를 이용할 경우 추가 부담은 월 6500원이 된다. 멤버십 구독료 4900원을 합치면 월 1만1400원으로, 넷플릭스 스탠다드 단독 구독료 1만3500원보다 2100원 낮다.

프리미엄도 같은 폭으로 내려간다. 네이버플러스 멤버십에서 프리미엄으로 업그레이드할 때 내는 추가 요금은 월 1만원이다. 멤버십 구독료를 포함한 총 부담액은 월 1만4900원으로, 넷플릭스 프리미엄 단독 구독료 1만7000원보다 2100원 저렴하다.

이번 요금 조정은 국내 OTT 시장 경쟁이 거세지는 가운데 나왔다. 시장조사업체 와이즈앱·리테일에 따르면 지난 5월 국내 OTT 앱 시장에서 넷플릭스의 월간 활성 사용자 수(MAU) 점유율은 37.8%였다. 지난해 6월 40% 수준이던 점유율이 1년 새 30%대로 내려온 것이다.

반면 쿠팡플레이와 티빙은 같은 기간 존재감을 키웠다. 지난 5월 쿠팡플레이의 MAU 점유율은 24.4%, 티빙은 17.8%로 집계됐다. 쿠팡플레이는 스포츠 중계권을, 티빙은 프로야구(KBO) 리그 콘텐츠를 앞세워 이용자를 끌어들이고 있다. 국내 OTT 시장에서 넷플릭스의 독주 체제가 예전만큼 공고하지 않다는 평가가 나오는 이유다.

네이버 입장에서도 넷플릭스 제휴 혜택은 멤버십 경쟁력을 높일 수 있는 카드다. 넷플릭스처럼 이용 빈도가 높은 콘텐츠 혜택의 가격 부담을 낮추면 멤버십 가입자 유지와 신규 유입에 도움이 될 수 있다. 이용자는 OTT 할인과 쇼핑 적립을 함께 받을 수 있고, 네이버는 가입자를 쇼핑·결제·콘텐츠 등 자사 서비스 안에 묶어두는 효과를 기대할 수 있다.