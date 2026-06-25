기업유치, 첨단산업기반 마련 종자돈 흔들 정부 재원마련 어려움, “1년 최고 5조” 함정

[헤럴드경제(광주)=서인주기자] 정부가 약속한 전남광주 행정통합 지원금 20조원 지원 여부를 놓고 지역민의 강한 반발과 상실감이 우려된다. 20조 예산이 전액 국비지원이 아니라 공공기관 이전, 국비보조사업까지 포함되는 것으로 알려지면서 ‘조삼모사’ 지적이 나오고 있다. 당초 기대와는 다른 방향으로 20조 예산이 집행된다면 기업유치, 첨단산업 육성 등 종자돈 마련에 비상등이 켜지게 된다.

민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 25일 오전 광주 광산구 노사동반성장지원센터에서 열린 시민과의 대화 행사에서 “20조 정부 지원금이 그대로 나올 것 같지 않다”고 밝혔다.

민 당선인은 “사업에 붙이고, 실제 순증(기존 예산 외 추가 지원)하는 것은 못 미치겠다”며 “당시 정부 발표 때 연간 최고 5조원까지라고 했는데, 최고라는 말에 함정이 있다”고 설명했다.

그는 “어제(24일) 저녁에 청와대 정책실장, 기획예산처 장관 등이 참석한 관련 회의가 있어 재정지원을 건의했는데, ‘통합시 지원방안을 막바지 마련 중인데 적정 시점에 설명하겠다. 다만 정부가 최대 5조를 반복 이야기했고 거기에는 기관·사업 이관도 당연히 포함된다’고 상기시켰다”고 언급했다.

이어 “국고로만 20조를 중앙 정부가 확정적으로 이야기한 바 없다는 취지”라며 “이것은 공동 대응할 부분이 있다는 뜻이다”고 덧붙였다.

정부는 전남·광주 통합 추진 과정에서 지난 1월 “통합특별시에 각각 연간 최대 5조원, 4년 동안 최대 20조원 수준의 파격적인 재정지원 방안을 마련하고, 통합하는 지방정부에는 확실한 인센티브와 그에 상응하는 자율성과 책임성을 부여한다”고 발표했다.

통합 지원금은 행정통합 교부세와 행정통합 지원금 신설 등을 포함해 국가 재원의 재배분을 추진한다고 했다.

정부는 이후 관계 부처 합동으로 재정지원TF(태스크포스)를 구성해 세부 방안을 마련하고 있다.

전남도와 광주시 등 지역 사회에서는 통합 재정 인센티브에 대해 전액 국고 현금 지원의 ‘순증 재원’을 요구해왔다.

민 당선인도 20조원의 인센티브를 ‘미래 산업 종잣돈’으로 투입하겠다며 국고 지원을 요청했었다.

하지만 정부가 재원 마련에 어려움을 겪으며, 기존 국비 사업이나 공공기관 이전 등에 포함해 지원하려 한다는 우려가 민 당선인의 발언을 통해 확인된 것으로 받아들여진다.

민 당선인은 20조원 통합 재정을 투자공사 등을 통해 기업 유치, 첨단 산업단지 조성, 전략산업 기반시설에 투입하는 방안을 구상해왔다. 하지만 이같은 계획이 시작부터 삐그덕 되는 상황이다.

광주시 관계자는 “정부가 예산을 아끼기 위해 다양한 고민을 할 수는 있겠지만, 지역민이 납득할 수 있는 방식이어야 한다”며 “세법 개정 등 법적으로 예산 지원을 담보할 수 있는 방안을 찾아야 한다”고 말했다.