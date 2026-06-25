[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국 축구 국가대표팀이 무승부만 거둬도 됐던 경기에서 남아프리카공화국에 0-1로 충격패를 당하며 32강 자력 진출에 실패했다.

25일 대표팀은 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 최종 3차전에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 내줬다.

같은 시각 멕시코가 체코를 3-0으로 꺾으면서 한국은 1승 2패(승점 3·골득실 -1)로 A조 3위에 머물렀다. 최약체로 평가받던 남아공은 사상 최초로 월드컵 결선 토너먼트 진출을 확정했다.

이번 대회는 48개국 참가 확대에 따라 각 조 1·2위 24개국이 32강에 직행하고, 각 조 3위 12개 팀 중 성적 상위 8개 팀이 추가로 32강 티켓을 얻는다.

조 3위 순위는 승점, 골득실, 다득점 순으로 가리며 동률이면 페어플레이 점수까지 적용된다. 현재 기준으로 한국은 3위 팀 경쟁에서 4위에 머물고 있다.

현재 확정된 3위 팀 중 보스니아 헤르체고비나(승점 4·골득실 -1)만 한국보다 앞서 있고, C조 스코틀랜드(승점 3·골득실 -3)는 한국 아래다.

2경기를 마친 나머지 조 3위 팀들이 변수다. 스웨덴(승점 3·골득실 0)과 크로아티아(승점 3·골득실 -1·득점 3)는 현재 한국보다 앞서 있다.

벨기에(승점 2)와 카보베르데(승점 2)는 최종전에서 무승부만 거둬도 한국을 추월하고, 알제리(승점 3·골득실 -2)와 파라과이(승점 3·골득실 -2)는 최종전에서 패하더라도 2골 이상을 득점하면 골득실이 개선돼 한국을 앞지를 수 있다.

콩고 민주 공화국(승점 1·골득실 -1)과 에콰도르(승점 1·골득실 -1)도 최종전 승리 시 승점 4로 한국을 추월한다. 세네갈(승점 0·골득실 -3)마저 이라크전에서 3골 차 이상 대승을 거두면 경우의 수에 포함된다.

이 팀들이 한국을 추월하면 한국은 8위 밖으로 밀려 탈락이 확정된다. 남은 9개 조 최종전 경우의 수를 꼼꼼히 따져봐야 하는 이유다.

한국의 32강 운명은 26일부터 28일까지 이어지는 나머지 조별리그 최종전 결과에 달리게 됐다.