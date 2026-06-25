정부 출범 2년 차 맞아 전국 8개 지방청 순회 간담회 시작 청년특화 고용센터 운영 실태 점검…“지역 고용서비스 전진기지 역할 강화”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 정부 출범 2년 차를 맞아 전국 지방고용노동청·지청을 직접 방문해 지역 일자리 현장 점검에 나섰다. 첫 일정으로 대구고용노동청을 찾아 청년고용 지원 사업과 노동·산업안전 정책 추진 상황을 살폈다.

고용노동부는 25일 김 장관이 현장의 목소리를 듣고 지역 특화사업의 추진 성과를 점검하기 위해 6~7월 전국 8개 지방고용노동청·지청을 순회 방문한다고 밝혔다.

이번 방문은 지방청 단위로 추진 중인 지역 특화사업이 현장에서 제대로 작동하는지 확인하고, 일선 직원들을 격려하는 한편 정부 출범 2년 차를 맞아 본부와 지방관서 간 정책 추진 역량을 결집하기 위해 마련됐다.

김 장관이 첫 방문지로 선택한 대구청은 청년 취업난 해소를 위해 ‘청년특화 고용센터’를 선도적으로 운영하고 있다. 이 센터는 구직을 단념했거나 취업을 준비 중인 청년을 발굴해 심층 상담, 구직역량 강화 프로그램, 일경험 사업 등을 연계 지원하고 있다.

특히 소그룹 취업 컨설팅과 모의면접 프로그램인 ‘청년취업GYM’, AI 기반 심층 상담, IT·공공기관·의료헬스 분야 기업과 연계한 일경험 프로그램 등을 운영하며 청년 취업 지원에 집중하고 있다.

김 장관은 청년특화 고용센터 운영 현황을 점검하는 한편 임금체불 예방과 원·하청 상생교섭 지원, 포괄임금 오남용 근절 등 노동정책 추진 상황과 산업재해 예방 활동도 함께 살폈다.

대구청은 편의점 등 최저임금 취약 업종의 임금체불 신고 시 전수조사를 실시하고, 악의적 상습 체불 사업주에 대한 강제수사를 강화하고 있다. 또한 원·하청 상생교섭 컨설팅과 사업장 맞춤형 안전점검을 추진 중이다.

김 장관은 “청년부터 중장년까지 행복하게 일할 수 있도록 지방노동청의 역할이 매우 중요하다”며 “고용센터는 지역 고용서비스 제공의 전진기지로서 일자리 발굴은 물론 지역 청년들의 졸업부터 퇴직까지 책임지는 일자리 동반자가 돼야 한다”고 말했다.

이어 “본부와 지방청이 한마음으로 지역 일자리 회복과 더 나은 노동현장 조성에 역량을 집중해 국민이 정책 효과를 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 대구청 방문을 시작으로 대전청, 경기청, 부산청, 중부청, 광주청, 강원지청, 서울청 등을 차례로 방문해 직원들과의 소통과 현장 점검을 이어갈 예정이다.