참여소통실·문화교육과 40명 동참

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군과 장성군이 부서 간 고향사랑기부금 상호기부를 잇달아 추진하며 인근 지자체 간 상생협력의 폭을 넓히고 있다.

담양군 참여소통실과 장성군 문화교육과는 25일 고향사랑기부제의 정착과 지역 간 교류 활성화를 위해 상호기부에 동참했다. 양 기관 공직자 20명씩 총 40명이 참여해 각 지자체에 200만 원을 교차 기부하며 지역 발전을 함께 응원했다.

장성군 문화교육과 직원들은 기부 후 담양을 찾아 죽녹원과 관방제림 등 대표 관광지를 둘러봤다. 담양군은 고향사랑기부자에게 1년간 죽녹원, 메타세쿼이아길, 소쇄원 등 주요 공영관광지를 무료로 이용할 수 있는 혜택을 제공하고 있으며, 이날 직원들은 기부자 우대 혜택을 직접 체험했다.

앞서 지난 24일에는 담양군 관광과와 장성군 가족행복과도 상호기부를 진행했다. 양 기관 공직자 20명씩 총 40명이 참여해 각 200만 원을 교차 기부하고, 고향사랑기부제 활성화와 지역 간 협력 확대에 뜻을 모았다.

담양군 관광과는 지난해 장성군 관광과와 상호기부를 진행한 데 이어 올해 장성군 가족행복과와도 교류를 이어가며 부서 간 협력 기반을 넓혀가고 있다.

임순미 참여소통실장은 “고향사랑기부제가 지닌 상생과 협력의 가치가 지역사회에 더욱 널리 퍼지길 바란다”며 “앞으로도 장성군과 다양한 분야에서 교류를 이어가며 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.