울산시, ‘유(U)잼 영상 공모전’ 개최 일반·AI영상 부문…총 1100만 시상

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 산업과 관광명소 등 울산의 매력을 담아낸 창의적인 영상 콘텐츠 발굴을 위해 오는 10월 16일까지 ‘2026년 울산광역시 유(U)잼 영상 공모전’을 개최한다.

올해는 인공지능(AI)영상 부문을 새롭게 신설해 일반영상과 인공지능(AI)영상 등 2개 부문으로 진행한다.

국민 누구나 개인 또는 4인 이하의 팀이 울산을 홍보할 수 있는 내용으로 ▷영상 일기(브이로그) ▷따라 하기(패러디) ▷만화 영화(애니메이션) 등 장르 제한 없이 30초~3분 이내의 가로형(16:9) 영상으로 제작해 출품하면 된다. 작품 접수는 오는 10월 1일 오전 9시부터 10월 16일 오후 6시까지이다.

참가자는 필수 핵심어 표시(해시태그)(#울산유(U)잼, #2026영상공모전)를 포함해 개인 누리소통망(SNS)에 영상을 게시한 뒤 구글폼을 통해 신청서와 영상 인터넷 주소(링크)를 제출하면 된다.

울산시는 심사위원회를 통해 기획성, 완성도, 독창성, 활용성 등을 종합 평가해 총 10점을 선정한다. 일반영상 부문 ▷최우수상 1편(300만원) ▷우수상 2편(각 150만원) ▷장려상 2편(각 75만원), AI영상 부문 ▷최우수상 1편 150만원 ▷우수상 2편(각 70만원) ▷장려상 2편(각 30만원)에게 총 1100만원의 상금과 울산광역시장상을 수여한다.

자세한 공모 내용과 유의사항은 울산시 대표 누리집 ‘고시공고란’에서 확인할 수 있다.