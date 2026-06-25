버지니아주 LS그린링크 공장, 미국 최대 해저케이블 생산기지 2027년 하반기 완공· 2028년 1분기 상업 생산 목표 VCV, 201m 높이·현지 최고 높이 구조물 가온전선·LS마린솔루션과 북미 전력 밸류체인 완성

[헤럴드경제=고은결 기자] LS전선은 미국 생산법인 LS그린링크가 최근 버지니아주 체서피크시에 건설 중인 해저케이블 생산공장의 VCV(Vertical Continuous Vulcanization, 수직연속압출시스템) 타워 건설에 착수했다고 25일 밝혔다.

LS그린링크 공장은 미국 최대 규모의 해저케이블 생산기지로, 2027년 하반기 완공과 2028년 1분기 상업 생산을 목표로 하고 있다.

이날 행사에는 구본규 LS전선 사장, 아비게일 스팬버거 버지니아 주지사, 팀 케인 연방 상원의원 등이 참석했다.

VCV 타워는 케이블의 절연층을 형성하는 핵심 생산설비다. 케이블을 수직으로 생산해 중력 영향을 최소화함으로써 품질과 생산성을 높일 수 있다. 높이 201m 규모로, 완공 시 세계 최대 VCV 설비이자 버지니아주 최고 높이 구조물이 된다.

현재 미국은 노후 전력망 교체와 AI 데이터센터 확산 등에 따라 대규모 송전 인프라 투자를 추진하고 있는데, 현지 대규모 해저케이블 생산시설은 1곳에 불과하다. 이에 LS그린링크는 완공 시 미국 최대 생산 거점이 될 전망이다.

아울러 현지 생산 우대 정책이 확대되면서 LS전선의 북미 전략도 탄력받고 있다. LS그린링크와 LS마린솔루션이 초고압 송전망 시장을, 가온전선이 AI 데이터센터 전력 인프라 시장을 맡아 북미 전력 밸류체인을 구축하고 있다.

구본규 LS전선 대표는 “LS그린링크는 북미는 물론 유럽 시장까지 공급할 수 있는 전략적 거점“이라며 “현지 생산 역량과 기술 경쟁력을 바탕으로 시장을 확대해 나가겠다”고 말했다.

아비게일 스팬버거 버지니아 주지사는 “LS그린링크는 양질의 일자리 창출과 에너지 인프라 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 전했다.