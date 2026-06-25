컴플라이언스·안전경영 등 현안 검토, 시너지 제고

[헤럴드경제=정대한 기자] 상미당홀딩스 산하 주요 계열회사 대표이사들이 참여하는 협의기구 ‘상미당협의체’가 7월 1일 출범한다.

상미당협의체는 계열사 전반에 영향을 미치는 공통된 경영 과제와 대외 환경 변화에 대한 대응 방향을 논의하고, 협업 방안을 조율하는 역할을 한다. 파리크라상·비알코리아·삼립 등 주요 계열회사 대표이사들로 구성되며 초대 의장은 도세호 파리크라상 사장이 맡는다. 대외정책·커뮤니케이션·컴플라이언스·안전경영·상생 등 협업과 시너지가 필요한 업무들을 분과 커미티로 운영해 경영을 고도화하고 실행력을 높일 계획이다.

기존 내·외부 위원들로 구성해 운영해 온 ‘변화와 혁신 추진단’은 외부 전문가 중심 체계로 개편한다. 독립성과 전문성을 강화하고 상미당협의체에서 논의되는 주요 안건에 대한 객관적인 검토와 자문 기능을 수행하도록 할 예정이다.

한편 상미당홀딩스는 허진수 파리크라상 부회장을 신임 대표이사로 내정했다. 상미당홀딩스는 미래 신사업 발굴 및 투자 포트폴리오 관리·글로벌 성장 전략 수립·R&D 등 지주회사 본연의 역할에 집중할 계획이다.

상미당협의체 도세호 의장은 “협의체를 통해 각사 대표이사 중심 책임경영시스템을 체계화하고 경영 투명성을 강화할 계획”이라고 말했다.