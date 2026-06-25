‘다이나프로 R213’ 투입…극한 환경서 기술력 검증

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 ‘2026 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)’ 8라운드 ‘그리스 아크로폴리스 랠리’가 오는 28일(현지시간)까지 그리스 루트라키 일대에서 열린다고 25일 밝혔다.

‘신들의 랠리’로 불리는 그리스 아크로폴리스 랠리는 거친 암석 지형과 고온의 비포장 노면이 이어지는 WRC 대표 대회다. 올해는 기존 거점인 라미아에서 코린트만 연안 도시 루트라키로 무대를 옮겨 총 323㎞, 17개 스페셜 스테이지(SS)로 진행된다.

이번 대회는 섭씨 35도에 이르는 고온과 암석이 많은 비포장 노면이 이어져 높은 접지력과 내구성이 요구된다. 동일 스테이지를 두 차례 주행하는 특성상 첫 주행에서는 자갈길 주행 안정성이, 두 번째 주행에서는 노출된 암석과 깊게 패인 노면을 견딜 수 있는 내구성이 중요하다.

한국타이어는 이번 대회에 전천후 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213’을 공급한다. 이 제품은 거친 비포장 노면과 고부하 주행 환경에서도 안정적인 성능을 발휘할 수 있도록 접지력과 내구성을 강화했다.

또한 하드와 소프트 두 종류의 컴파운드를 투입해 노면 상태에 따라 전략적인 타이어 운용이 가능하도록 했다. 한국타이어는 이를 통해 극한 환경에서도 주행 안정성과 조향 응답성을 확보하고 고성능 타이어 기술력을 입증한다는 계획이다.

앞선 7라운드 일본 랠리에서는 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀의 엘핀 에반스가 우승하며 드라이버 챔피언십 선두를 유지했다. 같은 팀의 타카모토 카츠타와 올리버 솔베르그도 선두권 경쟁을 이어가고 있다.

한편, 한국타이어는 2025 시즌부터 WRC 전 클래스에 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있으며, 모터스포츠에서 축적한 데이터를 연구개발(R&D)에 반영해 고성능 타이어 기술 경쟁력을 강화하고 있다.