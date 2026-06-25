“정비 이력·소모품 상태가 유지비 좌우”

[헤럴드경제=권제인 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카는 세일즈매니저의 현장 상담 경험을 바탕으로 ‘똑똑한 중고차 구매법’을 25일 소개했다.

최근 유가 변동과 물가 상승으로 신차 대신 중고차를 선택하는 소비자가 늘고 있다. 카이즈유데이터연구소에 따르면 지난 5월 중고차 시장에서는 기아 모닝과 쉐보레 스파크, 기아 레이 등 경차가 실거래 상위권을 차지하며 실용성을 중시하는 소비 경향이 이어졌다.

리본카는 중고차 구매 시 보험 처리 여부만으로 차량 상태를 판단하기보다 사고 내용과 수리 방식까지 함께 확인해야 한다고 조언했다. 제조사 공식 서비스센터 등에서 정상적인 절차를 거쳐 수리됐는지, 주요 골격에 영향을 준 사고인지를 살펴보는 것이 중요하다는 설명이다.

주행거리 역시 절대적인 판단 기준은 아니라고 강조했다. 연식 대비 주행거리가 짧더라도 도심 주행과 잦은 정차가 반복된 차량은 차량 부담이 누적됐을 수 있는 반면, 주행거리가 다소 많더라도 정기 점검과 소모품 교체가 꾸준히 이뤄진 차량은 가격 대비 만족도가 높을 수 있다는 것이다.

구매 후 만족도를 높이기 위해서는 옵션 구성도 확인해야 한다고 제안했다. 스마트 크루즈 컨트롤과 어라운드 뷰, 선루프 등 주요 편의·안전 사양은 운전 편의성을 높일 뿐 아니라 중고차 시장에서도 선호도가 높다. 흰색과 검정색 등 무채색 외장 색상, 베이지 계열 내장 시트도 수요가 꾸준한 편이라고 설명했다.

엔진오일과 타이어 등 주요 소모품의 교체 이력도 확인해야 할 요소로 꼽았다. 차량 인수 직후 소모품 교체가 필요한 경우 추가 비용이 발생하는 만큼 차량 가격뿐 아니라 향후 유지·관리 비용까지 함께 고려해야 한다는 것이다.

리본카는 직영 리컨디셔닝센터(RTC)에서 자체 품질 점검 기준인 ‘RQI(RebornCar Quality Inspection)’를 적용해 차량을 점검하고 있다. 점검 결과를 성능점검기록부와 함께 차량 상세 페이지에 공개하며, ‘8일 안심 환불 서비스’와 ‘안심 출고 서비스’를 통해 고객이 차량 상태를 충분히 확인할 수 있도록 지원하고 있다.