타이어 종합서비스 부문서 7년 연속 수상 “차별화 서비스 지속 강화해 나갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어가 ‘2026 국가서비스대상’ 타이어 종합서비스 부문에서 7년 연속 대상을 수상했다고 25일 밝혔다.

산업통상자원부 산하 산업연구원(IPS)이 주관하는 ‘국가서비스대상’은 차별화된 서비스 가치로 소비자들에게 선택받은 우수 기업 및 브랜드에 수여하는 상이다. 넥센타이어는 타이어 렌탈 서비스 ‘넥스트레벨’의 높은 고객 만족 평가와 최초로 시작한 서비스 가치를 인정받아 7년 연속 수상의 영예를 안았다.

넥스트레벨은 넥센타이어가 국내 최초로 선보인 타이어 렌탈 서비스다. 초기 부담이 큰 타이어 교체 비용을 월 단위로 분할 결제할 수 있으며, 제휴카드 결합 시 할인 혜택을 극대화할 수 있어 프리미엄 타이어의 진입 문턱을 획기적으로 낮췄다는 평가를 받는다.

단순히 구매 방식을 다양화한 것에 그치지 않고 ▷소비자 과실에도 무상 교체를 지원하는 ‘프리미엄 파손 보증 서비스’ ▷전국 800여 개 매장에서 주기적인 케어를 제공하는 ‘넥스트레벨 체크 서비스’ 등 사후 관리 서비스도 대폭 강화했다.

아울러 고객 편의성을 극대화했다. 온·오프라인을 연계한 편리한 주문 시스템, 렌탈 전문점 무료 배송 및 장착, 도착 알림 서비스 등을 통해 전국 어디서나 균일하고 전문적인 서비스를 단일 가격으로 제공하고 있다.

‘넥스트레벨’은 타이어 렌탈 누적 판매 250만 개를 돌파했으며 고객 만족도 조사에서도 5점 만점에 평균 4.8점이라는 높은 점수를 유지하고 있다.

넥센타이어 관계자는 “국가서비스대상 7년 연속 수상은 프리미엄 타이어를 부담 없이 이용하고자 하는 고객들의 니즈를 정확히 충족시킨 결과”라며 “앞으로도 고객 중심의 차별화된 서비스를 지속해서 강화해 가겠다”라고 말했다.

한편, 넥센타이어는 지난해 8월 국내 타이어 업계 최초로 제품 기술 경쟁력 제고를 위해 고성능 하이 다이내믹 드라이빙 시뮬레이터를 구축했다. 누적 400억원을 투자한 시뮬레이터는 고성능 하드웨어와 소프트웨어를 결합해 실내에서 차량 거동과 타이어 반응을 실시간으로 평가하는 장비다.