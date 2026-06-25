건립 36년 노후 청사 개선… 행정·문화·복지 아우르는 복합청사 조성 시민투표 거쳐 공공건축물 부문 우수상 수상, 지역 공동체 거점공간 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 추진 중인 묵1동 복합청사 신축 설계안이 ‘2025 서울시 건축관련 위원회 디자인 어워드’ 공공건축물 부문 우수상을 수상했다.

묵1동 주민센터는 건립된 지 37년이 지나 시설이 노후화되면서 변화하는 주민들의 행정·문화·복지 수요를 수용하는 데 한계가 있었다. 이에 중랑구는 2021년 묵1동 복합청사 신축계획을 수립하고 사업을 추진해 왔으며, 지난해 4월 설계공모를 통해 ㈜건축사사무소자운경을 설계자로 선정한 뒤 같은 해 6월부터 설계를 진행하고 있다.

서울시는 매년 건축위원회 심의 안건 가운데 우수한 건축 디자인을 선정해 ‘서울시 건축관련 위원회 디자인 어워드’를 개최하고 있다. 묵1동 복합청사 설계안은 시민투표를 통해 공공건축물 부문 우수상에 선정, 올해 발간된 우수디자인 작품집에도 수록됐다.

설계안의 콘셉트는 ‘네 개의 마당으로 엮은 도시의 거실’이다. 주민센터, 보건지소, 생활문화센터, 도서관 등 다양한 기능이 공존하는 복합청사 특성을 반영해 시설별 독립성을 확보하면서도 유기적으로 연결된 공간 구성을 통해 주민들이 자유롭게 머물고 소통할 수 있는 열린 커뮤니티 공간으로 계획됐다.

묵1동 복합청사가 완공되면 주민센터, 보건지소, 생활문화센터, 도서관이 한 공간에 들어서는 복합청사로서 행정·복지·문화 서비스를 아우르는 지역 공동체 거점 역할을 하게 된다.

류경기 중랑구청장은 “이번 수상은 묵1동 복합청사가 주민 중심의 공공건축물로서 우수한 디자인과 공간 가치를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 품격 있는 공공시설 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.