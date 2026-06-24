[헤럴드경제=장윤우 기자] 14억 달러(약 2조1600억원) 규모의 자산을 운용하는 세계적 가치투자자 모니시 파브라이 파브라이 인베스트먼트 펀드 대표가 SK하이닉스를 매도한 것을 “뼈저린 실수”라고 후회했다.

지난 22일 파브라이 대표는 유튜브 채널 ‘지식인사이드’와의 인터뷰에서 “영원히 보유했어야 할 기업들이었는데, 정말 아쉽게도 내 원칙을 어기고 매도해버렸다”고 밝혔다.

이어 “반도체 골드러시에서 가장 확실한 ‘곡괭이’를 공급하는 기업을 이미 보유하고 있다면 절대 팔지 마라”고 조언했다.

파브라이 대표는 “과거 메모리 시장은 치열한 치킨게임 구조였지만 현재는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 강력한 ‘빅3’ 체제로 재편됐다”며 “새로운 경쟁자가 이 시장에 진입하려면 수많은 특허 장벽, 핵심 엔지니어 확보, 복잡한 미세 공정 팹 건설 등에 최소 10년에서 20년이 걸려 사실상 제4의 플레이어 등장은 불가능에 가깝다”고 분석했다. 그는 “호황기는 이제 막 시작됐다”고도 했다.

다만 “한국의 인구 감소 속도는 일본보다 더 빠르다”며 “장기적인 인구 감소는 GDP 성장률을 떨어뜨리고, 이는 결국 증시에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다”고 경고했다.

이어 “한국이나 일본처럼 인구가 감소하는 국가가 GDP를 어느 정도 성장시킬 수 있는 유일한 방법은 수출 강국이 되는 것뿐”이라며 “한국은 이미 수출 강국이지만 관세 같은 무역 장벽과 인구 감소로 인한 인건비 상승이 주요 도전 과제”라고 짚었다.

투자 철학에 대해서는 “주식을 매수할 때 가격표가 아닌 ‘기업의 일부’로 생각하고 ‘회사를 통째로 인수한다’는 마음으로 접근한다”며 “평생 보유할 수 있는 투자처를 찾는다”고 밝혔다.

파브라이 대표는 투자 실패의 주요 원인으로 레버리지를 지목했다. 그는 “기업도 부채가 많지 않고 개인도 빚을 최소화해서 주식을 사는 것이 중요하다”고 강조했다.

파브라이 대표는 “대다수의 투자자는 비트코인이나 AI, 스페이스X처럼 대중의 사랑을 받는 ‘빛나는 물건’에 매달리다 돈을 잃는다”며 “철저히 소외되고 모두가 싫어하는 시장에서 리스크가 없는 이례적인 기회를 찾는 것이 가치투자의 본질”이라고 말했다.