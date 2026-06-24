하계 WEF서 “피지컬 AI는 1강까지 목표…AI 전반은 글로발 3강”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 24일 우리나라의 인공지능(AI) 정책 목표에 대해 “피지컬 AI(인공지능) 역량에서 담대한 목표를 가진다면 ‘1강’까지를 목표로 하고 싶다는 생각이 있다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 다롄 국제컨벤션센터에서 가진 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)의 특별연설 세션에서 진행자의 관련 질문을 받고 “한국이 가진 전통적인 제조 역량이 있어서 피지컬 AI 분야에서는 강점을 발휘할 수 있지 않나 생각한다”며 이같이 답했다.

또 한국이 내외적 여건에 따라 ‘AI 대전환’과 ‘에너지 대전환’을 요구받는 상황이라면서 AI 분야 전반적 차원에서는 “글로벌 AI 3강을 목표로 하고 있다”고 소개했다.

그는 AI 전환에 따른 사회적 격차의 해법을 질문받자 “최근 한국의 반도체 기업들이 과거에 비해 큰 수익을 냈는데 이를 ‘어떻게 분배할 것인가’의 새로운 문제가 제기됐다”고 소개하며 “현재까지 확실한 답은 없고 고민하고 있다”고 고백했다.

그러면서도 “AI 대전환 관련해 생겨날 막대한 새로운 부와 가령 기본소득 같은 것들을 결합해 볼 수 있지 않나. 하나의 아이디어로 고민하고 있다”면서 “한국이 AI 전환 성과와 기본소득을 연결하는 실험을 해 장단점을 비롯한 여러 측면을 국제사회에 제공하는 것이 우리가 가진 하나의 정책적 의무가 아닌가 생각한다”고 설명했다.

김 총리는 이날 연설에서는 “AI는 알고리즘만으로 완성되지 않는다. 반도체와 데이터센터, 통신망, 전력망과 같은 인프라, 그리고 AI 응용과 보안 시스템까지 모두 갖춰야 한다”면서 “그 점에 한국은 특별한 강점이 있다‘고 말했다.

이어 “세계 최고 수준의 반도체 산업과 고도화된 제조 역량, 안정적인 고품질 전력망과 ICT 인프라, 역동적 산업 생태계까지 ‘AI 풀 스택 역량’을 갖추고 있다”고 자신했다.

그러면서 “한국은 혁신을 위한 글로벌 협력을 확대하고 기업과 투자자, 연구자들이 함께 성장할 수 있는 환경을 조성해 AI를 통한 인류의 번영에 기여하고자 한다”고 약속했다.

김 총리는 “여러분의 대담한 도전과 한국의 역량이 결합할 때 대규모 혁신과 함께 대규모 번영이 도래할 것”이라고 강조했다.

끝으로 “바람을 타고 파도를 헤쳐 나간다는 승풍파랑(乘風破浪)이라는 말이 있다”며 “인류는 불확실성을 두려워하지 않고, 거대한 변화의 흐름을 기회로 삼아 시대의 파고를 헤쳐 나갈 것”이라고 기대했다.