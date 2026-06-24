[헤럴드경제=장윤우 기자] 2026 북중미 월드컵 현지 중계를 맡은 JTBC 김환 해설위원이 멕시코 과달라하라에서 가방을 도난당했다가 20㎞ 추격 끝에 맥북을 되찾았다.

24일 김 해설위원은 자신의 인스타그램을 통해 지난주 과달라하라의 한 호텔 로비에서 도난 피해를 입었다고 밝혔다.

김 해설위원은 “기둥 뒤에 숨어있던 도둑이 손을 쭉 뻗어 가방을 낚아챘다”며 “기둥 뒤는 프론트 데스크 바로 앞이었고 주변에 가드가 2명이나 있었으나 호텔 측은 아무것도 인지하지 못했다”고 밝혔다.

김 해설위원은 “차로 20㎞가량 추격을 시작했다. 월마트로 위치가 고정돼 내부에서 도둑을 찾아 헤맸고, 이후 월마트 뒤편 빈 공터로 다시 위치가 고정됐다”고 전했다.

현장에 출동한 과달라하라 경찰이 쓰레기통을 수색한 끝에 맥북과 아이패드를 회수했다. 김 해설위원은 “도둑이 추적을 의식해 버리고 도망친 것으로 추정된다”고 덧붙였다.

지갑, 신분증, 카드, 현금, 옷, 선글라스, 이어폰 등은 끝내 찾지 못했다. 도둑은 다음 날 잔액이 0원인 트래블월렛 카드로 결제를 시도하다 거절당하며 흔적을 남기기도 했다.

김 해설위원은 “월드컵 자료를 꼭 찾아야 한다는 일념으로 추격했지만, 치안이 불안한 현지에서 매우 무모하고 위험한 행동일 수 있다”며 “다른 분들은 절대 직접 추격하면 안 된다”고 당부했다.

김 해설위원은 배성재 캐스터, 박지성 해설위원과 함께 JTBC의 이번 월드컵 현지 중계를 담당하고 있다.