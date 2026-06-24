터널 레이저 굴착 등 혁신 기술 전시 중소·새싹기업 상담 등 성장 지원

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국가철도공단이 국내 유일의 국토교통 연구개발(R&D) 성과전시회에 참가해 미래 철도를 이끌 차세대 핵심 기술을 대거 공개하고, 중소·벤처기업과의 상생 협력 행보에 나선다.

국가철도공단은 이날(24일)부터 사흘간 서울 코엑스에서 개최되는 ‘2026 국토교통기술대전’에 참가한다고 밝혔다. 국토교통부가 주최하고 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 이번 행사는 국토교통 분야의 우수 R&D 성과를 홍보하고 기술 상용화와 산·학·연 협력을 활성화하기 위해 마련됐다.

공단은 이번 행사에서 독립 전시 부스를 운영하며 국민 삶의 질을 높이고 현장 안전을 강화할 다양한 혁신 연구 성과를 소개한다. ▷역사 길 안내 서비스 ▷고출력 레이저 터널 굴착 ▷건축청보모델(BIM) 기반 유지관리 기술 등을 전시한다.

아울러 공단은 기술 전시에 그치지 않고 민간 기업의 판로 개척을 돕는 실질적인 지원책도 병행한다. ‘중소기업 기술마켓 상담 부스’ 운영과 ‘국토교통 중소·새싹기업 우수기술 매칭 상담회’에 참여해 참여 기업들과 1대 1 맞춤형 기술 상담을 진행한다. 이를 통해 공단의 동반성장 사업과 지원 제도를 안내하고, 민간의 우수한 기술이 철도 현장에 신속히 적용될 수 있도록 다각도로 지원할 계획이다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “이번 기술대전은 연구개발 성과 공유를 넘어 공공과 민간이 함께 미래 기술의 발전 방향을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 철도 기술 혁신에 역량을 집중하는 한편, 민간의 우수한 기술이 현장으로 이어질 수 있도록 건강한 협력 생태계를 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 이날 개막한 국토교통기술대전은 ‘미래를 바꾸는 기술’을 주제로 진행된다. 81개 기관이 참여해 모빌리티, 스마트건설, AI시티, 우주항공, 혁신기업 등 5대 테마존과 주제관을 운영한다.