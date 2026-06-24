보훈 취약계층 및 보훈 대상자 지원 “나라 위해 헌신한 모든 분께 감사”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 현대자동차 노사가 호국보훈의 달을 맞아 24일 울산광역시보훈회관에서 주거복지 비영리 단체인 한국해비타트(Habitat for Humanity)와 지역 9개 보훈단체 등에 사회공헌기금 1억500만원을 전달했다.

전달 기금 중 5000만원은 울산 지역 보훈 취약계층 4세대의 주거 환경을 개선하는 ‘H-드림하우스’ 사업비로 사용되며, 나머지 5500만원은 저소득 보훈 대상자 50여 명의 생계비와 광복회, 전몰군경미망인회, 무공수훈자회, 특수임무유공자회, 6·25참전유공자회, 월남전참전자회, 상이군경회, 전몰군경유족회, 고엽제전우회 등 9개 보훈 단체 활동비로 쓰인다.

현대차 노사는 지난 2008년부터 19년째 울산 지역 보훈단체 및 가족을 지원해 그 누적 금액은 9억8000만원에 달한다. 지난해부터 보훈 취약계층을 대상으로 지원해온 ‘H-드림하우스’ 누적 금액은 1억5000만원이다.

현대자동차 관계자는 “호국보훈의 달을 맞아 나라를 위해 헌신하신 분들께 감사를 드린다”며 “현대차 노사가 준비한 이번 지원금이 울산 지역 보훈 대상자의 생활 안정에 도움이 되기를 바란다”고 말했다.