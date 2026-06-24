[헤럴드경제=나은정 기자] 경남 양산시가 보건소 의료 인력 채용에 골머리를 앓고 있다. 일당을 최대 60만원까지 올렸음에도 지원자가 나타나지 않으면서 지역 보건의료 서비스 운영에 차질이 우려되고 있다.

24일 양산시에 따르면 시는 지난해 3월 웅상보건소에서 근무할 관리의사를 채용하기 위해 지방임기제공무원 임용시험 공고를 냈다. 웅상보건지소가 보건소로 승격되면서 지방 의무 사무관(5급) 정원 1명이 새로 배정된 데 따른 절차였다.

관리 의사는 일반 진료를 비롯해 건강 검진, 예방접종 예진, 각종 임상 결과 판독 등 업무를 맡는다. 그러나 지방공무원 보수 규정에 따라 연봉 하한액이 6700여만원 수준에 머물면서 지원자가 한 명도 나타나지 않았다.

시는 2주 뒤 공무원 보수 규정을 적용받지 않는 기간제근로자 직급의 관리의사를 모집했다. 일당은 40만원이었다. 하지만 이마저도 지원자가 없었다. 이후 같은 해 5월 지방임기제공무원 채용 공고를 다시 냈으나 또 다시 지원자는 없었고, 그해 8월, 11월, 12월 재차 기간제근로자 직급으로 채용에 나선 끝에 지난해 말 일당 60만원 조건에 관리의사 1명을 채용했다.

관리의사는 겨우 구했으나 웅상보건소에 배정된 지방 의무 사무관 정원은 여전히 채우지 못한 상태다. 시는 올해 1월부터 지난달까지 네 차례에 걸쳐 채용 공고를 냈지만 한 명도 지원하지 않았다. 기간제근로자 관리의사 임기가 올해까지인 상황이라, 시의 고심은 커지고 있다.

양산시보건소 상황도 크게 다르지 않다. 시는 올해 1월 기간제근로자 직급으로 일당 55만원에 관리의사 채용 공고를 냈지만 지원자가 없었고, 일당을 60만원으로 높여 3차례 공고 끝에 가까스로 지난 2월 1명을 채용했다. 하지만 해당 의사가 오는 7월까지만 근무하겠다는 의사를 밝혀 이달 두 차례나 구인에 나섰지만 현재까지 지원자는 없는 것으로 알려졌다.

내달 퇴직 예정인 양산시보건소장 후임도 구하지 못했다. 시는 지난해 11월부터 올해 5월까지 4차례에 걸쳐 채용 공고를 냈지만 지원자가 나타나지 않았다.

보건소장은 의사 면허 소지자로 제한됐지만, 반복된 채용 실패에 시는 최근 자격 요건을 치과의사, 한의사, 조산사, 간호사, 약사, 보건 관련 공무원 등으로 완화했다.

시 관계자는 “지역 주민 건강과 관련된 업무인 만큼 의사를 포함한 많은 분이 관심 가져주시기를 바란다”고 호소했다.